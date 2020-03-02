Уряд ошукав пенсіонерів, не проіндексувавши пенсії, – Бойко

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що Кабінет Міністрів обдурив пенсіонерів, не проіндексувавши пенсії.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

З 1 березня 2020 року законодавством передбачена індексація пенсій для деяких категорій громадян, але уряд не прийняв відповідну постанову і тим самим заблокував вчасну індексацію.

"Статтею 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачено, що пенсії повинні індексуватися з 1 березня кожного року. Там же зазначено, що розмір, дата та порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету міністрів України. Тобто, на реалізацію зазначеної статті уряд повинен приймати додаткове рішення", - пояснив Бойко.

Таким чином, влада вчергове порушує соціальні права українських громадян.

"Зниження тарифів, індексація зарплат і пенсій, підвищення рівня життя українців – з жодним з цих завдань нинішній уряд впоратись не в змозі. Бюджетна політика влади повністю провалена. План (56,4 млрд гривень) з бюджетних надходжень у січні місяці недовиконаний на 24, 5% (або 13,8 млрд гривень) - це ставить під загрозу проведення передбаченої законом індексації. І знову ошуканими себе відчують мільйони людей. Це неприпустимі речі. Поки при владі залишаются ці горе-реформатори, громадянам не варто розраховувати на турботу держави", - підкреслив опозиційний політик.

Нагадаємо, що депутати від ОПЗЖ зареєстрували проект постанови Верховної Ради №3051 про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України у сфері соціального захисту населення.

Ця постанова зобов'язує центральні органи виконавчої влади привести нормативно-правові акти у відповідність до Законів України "Про пенсійне забезпечення", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" з урахуванням положень, які відновили свою силу на підставі рішень Конституційного Суду України.