підписатися на розсилку
24.25 24.7
26.65 27.25
˟
02 березня 2020, понеділок, 17:10 168
Транспорт 2020-03-02T18:00:02+02:00
Українські Новини
Низька якість продукції та махінації Жеваго привели КрАЗ до банкрутства, – ЗМІ

Низька якість продукції та махінації Жеваго привели КрАЗ до банкрутства, – ЗМІ

Тетяна Зотова
КрАЗ, Банкрутство, Костянтин Жеваго, Кременчуцький автозавод
"АвтоКрАЗ". Фото: glavcom.ua

Олігарх Костянтин Жеваго вивів з України всі ліквідні активи, а Кременчуцький автомобільний завод (КрАЗ), що належить йому,  втратив державні замовлення та опинився на межі банкрутства.

Про це повідомило інтернет-видання "Главком".

Від початку війни на Донбасі КрАЗ став основним постачальником вантажівок і бронеавтомобілів для Міністерства оборони України та Національної гвардії. "У 2014–2018 роках підприємство поставило військовим і силовикам 2 772 вантажівки, проте вже в 2019 році держструктури відмовилися від продукції КрАЗа через її низьку якість і заборгованості у сплаті податків і зборів", – йдеться у статті.


Журналісти пишуть, що у 2014–2015 роках на 811 одиниць техніки було 824 поломки, а через зрив постачання на 3 місяці були перенесені терміни формування двох артилерійських бригад та їх висунення в зону антитерористичної операції (АТО). "Новинки КрАЗу - бронеавтомобілі "Спартан" та "Кугуар" - виявилися зовсім не придатними для потреб армії ані за якістю, ані за технічними характеристиками. До кінця січня 2015 року вийшли з ладу 12 з 14 переданих силам АТО бронемашин КрАЗ "Спартан", – йдеться в матеріалі. Крім того, без спеціалізованих станцій технічного обслуговування (СТО), що оснащені комп'ютерною технікою, обслуговування броньовиків КрАЗа виявилося неможливим.

На підприємстві провину за відмову держструктур від непридатної техніки поклали на владу, що нібито перерозподіляла держзамовлення в своїх інтересах. "Виникає питання: якщо держава відмовляється від послуг такого постачальника і починає шукати альтернативних постачальників – це "підступи ворогів" чи адекватна реакція на реалії?" – вказано у матеріалі.

Однак не лише низька якість продукції привела завод до фінансового краху. Через махінації власника – українсько-російського олігарха Костянтина Жеваго – майно заводу може бути продано з молотка. Восени 2019 року Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило Жеваго в розшук. Генеральна прокуратура України звинуватила олігарха в розтраті 5 млрд гривень держкоштів за схемами взаємного кредитування власних підприємств через власний банк "Фінанси і кредит".

У 2014–2017 роках, коли КрАЗ поставляв для армії сотні автомобілів, фінансовий стан підприємства продовжував погіршуватися: збитки і борги заводу, в тому числі заборгованість перед Пенсійним фондом, лише зростали. "Якщо подивитися на весь бізнес Жеваго в Україні, стає очевидним, що вже в 2014–2015 роки олігарх вирішив вивести всі ліквідні активи і залишити на розтерзання кредиторам підприємства і трудові колективи, що залишилися без грошей", – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у вересні 2018 року за позовом "Ощадбанку" Господарчий суд Києва відкрив провадження у справі про банкрутство Акціонерного товариства (АТ) "АвтоКрАЗ", визнавши грошові вимоги "Ощадбанку" в розмірі 555 688 млн гривень, і запровадив процедуру розпорядження майном боржника. У серпні 2019 року "Ощадбанк" у суді домігся можливості реалізувати контрольний пакет акцій "АвтоКрАЗу" – мова про 56% акцій підприємства.

Більше новин про: КрАЗ Банкрутство Костянтин Жеваго Кременчуцький автозавод

В Україні чотирьох людей перевіряють на коронавірус, — МОЗ
Гончарук заперечує інформацію про свою відставку
Новини
Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за березень 18:08
Через незвично теплу зиму Німеччина залишилася без врожаю крижаного вина 17:58
Уряд ошукав пенсіонерів, не проіндексувавши пенсії, – Бойко 17:28
НБУ утилізував майже 24% банкнот від загальної кількості в обігу в 2019 17:25
Низька якість продукції та махінації Жеваго привели КрАЗ до банкрутства, – ЗМІ 17:10
більше новин
Долари продавати не варто: економісти попередили про зміну курсу валют у березні 05:50
Сьогодні розпочнеться індексація пенсій: кому підвищать виплати 06:00
В Афганістані США і таліби підписали історичну мирову угоду 22:17
Уряд не шукає конфліктів, але ми боремося з корупцією, – Гончарук прокоментував конфлікт з Коломойським 12:15
Геннадій Буткевич видобуватиме в Україні уран і рідкоземельні метали 13:51
більше новин
Сьогодні розпочинає роботу телеканал для окупованих територій "Дім" 06:35
Вартість проїзду в поїздах відсьогодні збільшилася 10:44
КС напередодні кадрових питань в Раді розгляне законність люстрації 11:55
В Україні чотирьох людей перевіряють на коронавірус, — МОЗ 13:56
3.03.20 14:30 Прес-конференція: "Запровадження ринку землі – державна зрада" 16:05
більше новин
Рішення про індексацію пенсій ще немає, - Гончарук
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok