Низька якість продукції та махінації Жеваго привели КрАЗ до банкрутства, – ЗМІ

Олігарх Костянтин Жеваго вивів з України всі ліквідні активи, а Кременчуцький автомобільний завод (КрАЗ), що належить йому, втратив державні замовлення та опинився на межі банкрутства.

Про це повідомило інтернет-видання "Главком".

Від початку війни на Донбасі КрАЗ став основним постачальником вантажівок і бронеавтомобілів для Міністерства оборони України та Національної гвардії. "У 2014–2018 роках підприємство поставило військовим і силовикам 2 772 вантажівки, проте вже в 2019 році держструктури відмовилися від продукції КрАЗа через її низьку якість і заборгованості у сплаті податків і зборів", – йдеться у статті.



Журналісти пишуть, що у 2014–2015 роках на 811 одиниць техніки було 824 поломки, а через зрив постачання на 3 місяці були перенесені терміни формування двох артилерійських бригад та їх висунення в зону антитерористичної операції (АТО). "Новинки КрАЗу - бронеавтомобілі "Спартан" та "Кугуар" - виявилися зовсім не придатними для потреб армії ані за якістю, ані за технічними характеристиками. До кінця січня 2015 року вийшли з ладу 12 з 14 переданих силам АТО бронемашин КрАЗ "Спартан", – йдеться в матеріалі. Крім того, без спеціалізованих станцій технічного обслуговування (СТО), що оснащені комп'ютерною технікою, обслуговування броньовиків КрАЗа виявилося неможливим.



На підприємстві провину за відмову держструктур від непридатної техніки поклали на владу, що нібито перерозподіляла держзамовлення в своїх інтересах. "Виникає питання: якщо держава відмовляється від послуг такого постачальника і починає шукати альтернативних постачальників – це "підступи ворогів" чи адекватна реакція на реалії?" – вказано у матеріалі.



Однак не лише низька якість продукції привела завод до фінансового краху. Через махінації власника – українсько-російського олігарха Костянтина Жеваго – майно заводу може бути продано з молотка. Восени 2019 року Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило Жеваго в розшук. Генеральна прокуратура України звинуватила олігарха в розтраті 5 млрд гривень держкоштів за схемами взаємного кредитування власних підприємств через власний банк "Фінанси і кредит".

У 2014–2017 роках, коли КрАЗ поставляв для армії сотні автомобілів, фінансовий стан підприємства продовжував погіршуватися: збитки і борги заводу, в тому числі заборгованість перед Пенсійним фондом, лише зростали. "Якщо подивитися на весь бізнес Жеваго в Україні, стає очевидним, що вже в 2014–2015 роки олігарх вирішив вивести всі ліквідні активи і залишити на розтерзання кредиторам підприємства і трудові колективи, що залишилися без грошей", – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у вересні 2018 року за позовом "Ощадбанку" Господарчий суд Києва відкрив провадження у справі про банкрутство Акціонерного товариства (АТ) "АвтоКрАЗ", визнавши грошові вимоги "Ощадбанку" в розмірі 555 688 млн гривень, і запровадив процедуру розпорядження майном боржника. У серпні 2019 року "Ощадбанк" у суді домігся можливості реалізувати контрольний пакет акцій "АвтоКрАЗу" – мова про 56% акцій підприємства.