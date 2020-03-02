3.03.20 14:30 Прес-конференція: "Запровадження ринку землі – державна зрада"

3 березня 2020 року, о 14:30 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Запровадження ринку землі – державна зрада". Співорганізатори: ГО "Народна дія Львів", Об’єднаний штаб захисту української землі, Асоціація фермерів та приватних землевласників України. Спікери: Віктор Шишкін, суддя Конституційного Суду України (2006–2015рр.), перший генеральний прокурор України; Оксана Савчук, народна депутатка України 9 скликання; Ірина Юзик, правозахисниця, ГО "Народна Дія Львів"; Ольга Ходаковська, голова Об'єднаного штабу захисту української землі; Ярослав Кардаш, віце-президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України. Питання для обговорення: неконституційність запровадження ринку землі; махінації Верховного суду з розгляду судових справ щодо законопроекту про ринок землі; бездіяльність СБУ щодо не розслідування кримінального провадження про державну зраду по законопроекту 2178-10; негативний висновок державної регуляторної служби щодо невідповідності законопроекту 2178-10 засадам державної регуляторної політики України в цілому. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх