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  • 3.03.20 14:30 Прес-конференція: "Запровадження ринку землі – державна зрада"
02 березня 2020, понеділок, 16:05 37
Прес-центр 2020-03-02T17:30:03+02:00
Українські Новини
3.03.20 14:30 Прес-конференція: "Запровадження ринку землі – державна зрада"

3.03.20 14:30 Прес-конференція: "Запровадження ринку землі – державна зрада"

Алина Заика

3 березня 2020 року, о 14:30 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Запровадження ринку землі – державна зрада".

Співорганізатори: ГО "Народна дія Львів", Об’єднаний штаб захисту української землі, Асоціація фермерів та приватних землевласників України.

Спікери:

  • Віктор Шишкін, суддя Конституційного Суду України (2006–2015рр.), перший генеральний прокурор України;
  • Оксана Савчук, народна депутатка України 9 скликання;
  • Ірина Юзик, правозахисниця, ГО "Народна Дія Львів";
  • Ольга Ходаковська, голова Об'єднаного штабу захисту української землі;
  • Ярослав Кардаш, віце-президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України.

Питання для обговорення:

  • неконституційність запровадження ринку землі;
  • махінації Верховного суду з розгляду судових справ щодо законопроекту про ринок землі;
  • бездіяльність СБУ щодо не розслідування кримінального провадження про державну зраду по законопроекту 2178-10;
  • негативний висновок державної регуляторної служби щодо невідповідності законопроекту 2178-10 засадам державної регуляторної політики України в цілому.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх

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