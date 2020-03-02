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  • У Києві проходить мітинг з вимогою звільнити прокурора Одеської області Максима Вихора, – ЗМІ
02 березня 2020, понеділок, 15:44 156
Події 2020-03-02T18:00:03+02:00
Українські Новини
У Києві проходить мітинг з вимогою звільнити прокурора Одеської області Максима Вихора, – ЗМІ

У Києві проходить мітинг з вимогою звільнити прокурора Одеської області Максима Вихора, – ЗМІ

Тетяна Зотова
Мітинг, звільнення, Прокуратура Одеської області, Максим Вихор
Мітинг за звільнення прокурора Вихора в Києві. Фото: 112.ua
Мітинг за звільнення прокурора Вихора в Києві. Фото: 112.ua

Сьогодні, 2 березня, в Києві проходить мітинг з вимогою звільнити прокурора Одеської області Максима Вихора.

Про це повідомив веб-сайт телевізійного каналу "112 Україна".

"На даний момент в Києві проходить процедура переатестації прокурорів. Кілька сотень одеситів вимагають від керівництва прокуратури звільнити Вихора з органів прокуратури", - розповів журналіст телеканалу.

На знак протесту одесити розсипали перед будівлею, де проходить атестація, гроші.

Активісти стверджують, що прокурор Одеської області Максим Вихор взяв собі в заступники "старі перевірені кадри", які мають у місті Одеса скандальну репутацію.

Ряд активістів звинувачують Вихора в імітації боротьби прокуратури за ділянку одеського пляжу біля колишнього санаторію "Росія", нібито регіональна прокуратура фактично "здала без бою" комерсантам право на забудову ласою ділянки у прибережній зоні.

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