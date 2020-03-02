підписатися на розсилку
24.25 24.7
26.65 27.25
˟
  • Новини
  • Події
  • У Харківській області зіткнулася вантажівка з причепом і легковий автомобіль: загинули чотири людини
02 березня 2020, понеділок, 14:49 8
Події 2020-03-02T17:00:05+02:00
Українські Новини
У Харківській області зіткнулася вантажівка з причепом і легковий автомобіль: загинули чотири людини

У Харківській області зіткнулася вантажівка з причепом і легковий автомобіль: загинули чотири людини

Кира Молчанова
ДТП у Харківській області. Фото: Поліція Харківської області
ДТП у Харківській області. Фото: Поліція Харківської області

В Харківській області сьогодні вранці на трасі "Чугуїв-Мілове" зіткнулися "КАМАЗ" та легковий автомобіль Daewoo Lanos.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Харківської області.

Там уточнили, що ДТП сталося 2 березня о 5.50 ранку.

В результаті аварії 22-річний водій Daewoo Lanos і двоє його пасажирів — 24 та 44-річні жінки загинули на місці. Четвертого пасажира легкового автомобіля — 47-річного чоловіка доставили в лікарню, але там він помер.

ДТП в Харківській області. Фото: Поліція Харківської областіДТП в Харківській області. Фото: Поліція Харківської області

В поліції розповіли, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. В даний час вирішується питання про затримання 36-річного водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Більше новин про:

В Україні чотирьох людей перевіряють на коронавірус, — МОЗ
Гончарук заперечує інформацію про свою відставку
Новини
Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за березень 18:08
Через незвично теплу зиму Німеччина залишилася без врожаю крижаного вина 17:58
Уряд ошукав пенсіонерів, не проіндексувавши пенсії, – Бойко 17:28
НБУ утилізував майже 24% банкнот від загальної кількості в обігу в 2019 17:25
Низька якість продукції та махінації Жеваго привели КрАЗ до банкрутства, – ЗМІ 17:10
більше новин
Долари продавати не варто: економісти попередили про зміну курсу валют у березні 05:50
Сьогодні розпочнеться індексація пенсій: кому підвищать виплати 06:00
В Афганістані США і таліби підписали історичну мирову угоду 22:17
Уряд не шукає конфліктів, але ми боремося з корупцією, – Гончарук прокоментував конфлікт з Коломойським 12:15
Геннадій Буткевич видобуватиме в Україні уран і рідкоземельні метали 13:51
більше новин
Сьогодні розпочинає роботу телеканал для окупованих територій "Дім" 06:35
Вартість проїзду в поїздах відсьогодні збільшилася 10:44
КС напередодні кадрових питань в Раді розгляне законність люстрації 11:55
В Україні чотирьох людей перевіряють на коронавірус, — МОЗ 13:56
3.03.20 14:30 Прес-конференція: "Запровадження ринку землі – державна зрада" 16:05
більше новин
Рішення про індексацію пенсій ще немає, - Гончарук
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok