У Харківській області зіткнулася вантажівка з причепом і легковий автомобіль: загинули чотири людини

В Харківській області сьогодні вранці на трасі "Чугуїв-Мілове" зіткнулися "КАМАЗ" та легковий автомобіль Daewoo Lanos.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Харківської області.

Там уточнили, що ДТП сталося 2 березня о 5.50 ранку.

В результаті аварії 22-річний водій Daewoo Lanos і двоє його пасажирів — 24 та 44-річні жінки загинули на місці. Четвертого пасажира легкового автомобіля — 47-річного чоловіка доставили в лікарню, але там він помер.

ДТП в Харківській області. Фото: Поліція Харківської області

В поліції розповіли, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. В даний час вирішується питання про затримання 36-річного водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.