Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають другий тиждень поспіль

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі знижується 2-й тиждень поспіль і з 21 по 28 лютого знизився на 9,74%, або на 37,83 пункту до 350,61 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 388,43 пунктів, в кінці - 350,61 пункту.

Найбільше падіння показали акції компанії "Агротон" (-19,4%), зростання акцій за вказаний період немає ні в одній з компаній.

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 14 по 21 лютого знизився на 1,14%, або на 4,51 пункту до 388,43 пункту.

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 21 лютого Ціна останньої угоди, злоті, 28 лютого Зміна вартості % "Кернел" 48,5 43 -11,3 "Астарта" 17,35 14,2 -18,15 Coal Energy 0,12 0,11 -9,4 "Мілкіленд" 0,43 0,39 -9,4 "Агротон" 3,87 3,12 -19,4 KSG Agro ---- 1,07 ---- Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 87 ---- ---- IMC 12,6 11,95 -5,15 KDM Shipping ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 14 по 21 лютого знизився на 1,14%, або на 4,51 пункту до 388,43 пункту.

Тим часом Нацбанк запевняє, що обвал фондових ринків через коронавірус не зачепить Україну.