підписатися на розсилку
24.25 24.7
26.65 27.25
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають другий тиждень поспіль
02 березня 2020, понеділок, 14:50 7
Економіка 2020-03-02T14:54:59+02:00
Українські Новини
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають другий тиждень поспіль

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають другий тиждень поспіль

Анна Рудык
WIG-Ukraine, Варшавська фондова біржа, акції компаній, біржа
Біржа. Фото: pixabaу
Біржа. Фото: pixabaу

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі знижується 2-й тиждень поспіль і з 21 по 28 лютого знизився на 9,74%, або на 37,83 пункту до 350,61 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 388,43 пунктів, в кінці - 350,61 пункту.

Найбільше падіння показали акції компанії "Агротон" (-19,4%), зростання акцій за вказаний період немає ні в одній з компаній.

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 14 по 21 лютого знизився на 1,14%, або на 4,51 пункту до 388,43 пункту.

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 21 лютого Ціна останньої угоди, злоті, 28 лютого Зміна вартості %
"Кернел" 48,5 43 -11,3
"Астарта" 17,35 14,2 -18,15
Coal Energy 0,12 0,11 -9,4
"Мілкіленд" 0,43 0,39 -9,4
"Агротон" 3,87 3,12 -19,4
KSG Agro ---- 1,07 ----
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 87 ---- ----
IMC 12,6 11,95 -5,15
KDM Shipping ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 14 по 21 лютого знизився на 1,14%, або на 4,51 пункту до 388,43 пункту.

Тим часом Нацбанк запевняє, що обвал фондових ринків через коронавірус не зачепить Україну.

Більше новин про: WIG-Ukraine Варшавська фондова біржа акції компаній біржа

В Україні чотирьох людей перевіряють на коронавірус, — МОЗ
Гончарук заперечує інформацію про свою відставку
Новини
Тарифи для пасажирів на залізничні перевезення не підвищено 15:06
Влада не готова протистояти кризі, що наближається, - Бойко 14:59 Карта
МОЗ розповів про наявність масок в установах охорони здоров'я 14:53
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають другий тиждень поспіль 14:50
В Україні чотирьох людей перевіряють на коронавірус, — МОЗ 13:56
більше новин
Долари продавати не варто: економісти попередили про зміну курсу валют у березні 05:50
Сьогодні розпочнеться індексація пенсій: кому підвищать виплати 06:00
В Афганістані США і таліби підписали історичну мирову угоду 22:17
Уряд не шукає конфліктів, але ми боремося з корупцією, – Гончарук прокоментував конфлікт з Коломойським 12:15
Головою Пенитициарної служби можуть призначити губернатора часів Януковича, — ЗМІ 12:35
більше новин
Сьогодні розпочинає роботу телеканал для окупованих територій "Дім" 06:35
Вартість проїзду в поїздах відсьогодні збільшилася 10:44
ВООЗ підвищила рівень загрози коронавірусу 09:44
Коронавірус. Фото: freepik
Через коронавірус загинули вже більше 3 тис. осіб. Дані на 2 березня 08:45 Карта
На Донбасі бойовики збільшили кількість обстрілів, ЗСУ зазнали втрат 08:02
більше новин
Рішення про індексацію пенсій ще немає, - Гончарук
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok