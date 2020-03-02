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02 березня 2020, понеділок, 14:59 6 Карта
Верховна Рада і партії 2020-03-02T15:30:01+02:00
Українські Новини
Влада не готова протистояти кризі, що наближається, - Бойко

Влада не готова протистояти кризі, що наближається, - Бойко

Тетяна Зотова
Кабінет Міністрів України, Бойко Юрій, Опозиційна платформа - За життя, Економіка, Відставка уряду, ОПЗЖ, Криза, Олексій Гончарук
Юрій Бойко Фото: ОПЗЖ
Юрій Бойко Фото: ОПЗЖ

Сьогодні в Україні склалася загрозлива ситуація в економіці, фінансах, соціальній та медичній сферах. За останні півроку ми стали свідками прискореної деградації виконавчої влади, повного нерозуміння урядом, що потрібно робити для захисту людей та країни від серйозних кризових явищ у світовій економіці, інформує портал zagittya.com.ua

"Майже кожен тиждень роботи парламенту ми змушені розпочинати із констатації факту, що ситуація у соціально-економічній сфері в нашій країні погіршується. Причина цієї сумної традиції — безпорадність уряду. Замість напрацювання і реалізації конкретних кроків щодо стабілізації ситуації у промисловості, соціальному забезпеченні населення, від виконавчої гілки влади ми щоразу чуємо тільки запевнення. "Все гаразд" - це не ті пояснення, що мають нині давати урядовці", - зазначив Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко у коментарі журналістам.

Він підкреслив, що вся діяльність цього уряду звелася до скандалів та презентацій, до речі, недешевих за вартістю.

"Вони взагалі нічого не роблять для розвитку економіки. Прем’єр розважає парламент веселими картинками. Доповідає про створення чергового штабу, а міністр економіки демонструє, як правильно чхати на проблеми країни. Тим часом посилюється катастрофічна ситуація у державних фінансах. У січні держбюджет недоотримав 13,9 мільярда гривень. Борги за ЖК-послуги (з урахуванням електроенергії) сягнули майже 64 мільярдів гривень. Люди продовжують тікати з країни у пошуках кращого життя.

Замість відкриття нових робочих місць ми бачимо спад промислового виробництва на 5,1% у двох третинах регіонів. І ця кризова тенденція триває вже дев’ятий місяць поспіль. Найбільше падіння зафіксовано на сході країни. Регіони, які в минулому були локомотивами української промисловості, зараз потерпають від війни і зневажливого ставлення уряду. Занепадають всі сегменти промисловості. Справжня катастрофа в енергетиці та житлово-комунальному господарстві: падіння на 11,8%. У тяжкому стані машинобудування - "мінус" 10,5%. ГМК та металургія - "мінус" 10,3%. Зафіксовано спад і у сільському господарстві. Так звана медична реформа зруйнувала галузь і зробила людей беззахисними перед епідеміями, які одна за одною ширяться країною", - наголосив Юрій Бойко.

Співголова фракції підкреслив, що Опозиційна платформа - За життя вимагає відставки уряду Гончарука "бо кожен день їхнього перебування на посадах нічого, крім біди, країні не несе", - резюмував Юрій Бойко.

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