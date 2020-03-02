Геннадій Буткевич видобуватиме в Україні уран і рідкоземельні метали

Бізнесмен Геннадій Буткевич, який є співвласником мережі супермаркетів АТБ, має намір видобувати в Україні уран і рідкоземельні метали. Про це він розповів в інтерв'ю Гордону, інформує портал korrespondent.net.

Також він завив, що збирається будувати малі ядерні реактори.

За словами бізнесмена, кошти для розвитку цього проекту він отримує від продажу власної нерухомості у США.

"У мене є нерухомість в Америці, я її продаю, щоб розвивати напрямок, яким зараз займаюся. У 2012-2013 рр доводилося страхуватися. Купили деякі речі через компанії... Все законно", - розповів він.

Родовища Буткевича, в основному, розташовані в Житомирській і Кіровоградській областях. Дозвіл на їхню розвідку копання отримала три роки тому. Але, за його словами, процес йде складно, в тому числі через опір місцевого населення, яке вважає, що розробка може нашкодити екології.

"У нас пріоритет - робити так, щоб екологія не страждала. Ми побудуємо фабрики і будемо виробляти тут продукт, який має велику додану вартість. Будемо купувати обладнання, працювати з інвесторами. Потрібно піднімати промисловість і вкладати гроші в ті можливості, які є в країні", - зауважив він.

Буткевич впевнений, що цей напрямок бізнесу може принести набагато більше грошей, ніж мережа супермаркетів АТБ.

Він також згадав, що інвестував частину коштів у фонд Trident Acquisitions Corp, створений для інвестицій у вуглеводні, але не бере участі в операційному управлінні.

Раніше Буткевич заявляв, що запаси уранових руд в Україні становлять близько 560 тисяч тонн, а підтверджені запаси - 270 тисяч тонн. На чотирьох родовищах його компанія має намір видобувати до 200 тонн урану на рік.