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02 березня 2020, понеділок, 13:26 145
Кабмін 2020-03-02T15:15:02+02:00
Українські Новини
Необхідно знайти замість Гончарука людину, яка впорається з економічними викликами, – журналістка

Необхідно знайти замість Гончарука людину, яка впорається з економічними викликами, – журналістка

Тетяна Зотова
Кабінет Міністрів України, Яніна Соколовська, Олексій Гончарук
Яніна Соколовська. Фото: facebook.com
Яніна Соколовська. Фото: facebook.com

В Офісі Президента України усвідомлюють три виклики, які стоять перед Володимиром Зеленським у зв'язку з незадовільною діяльністю уряду Олексія Гончарука.

Про це написала журналістка Яніна Соколовська на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

На її думку, нинішній уряд бюджет виконати не може, макроекономічні показники йдуть вниз, а на горизонті маячить пандемія та пов'язані з нею економічні втрати, в тому числі й перспектива світової економічної кризи. І необхідно знайти кандидата в прем'єр-міністри, який з цими викликами впоратися.

"У сухому залишку занадто мало людей, здатних не те, що очолити уряд, а хоча б претендувати на прем'єрську посаду. Сергію Тігіпку ця гра не за віком та не за стилем, він кризові партії не грає. До того ж іміджеві втрати для Зе у разі такого вибору будуть величезними... Є ще Арсен Аваков, але при такому прем'єрі президент - Зе - політичний небіжчик, він перетворитися на "королеву", ніби як Президент, лише нічого не вирішує. Тобто Аваков для Зе - не варіант", - зазначила Соколовська.

На її думку, є ще варіант - новий віце-прем'єр Денис Шмигаль.

"Для Зе він - не найгірший варіант: з Коломойським не пов'язаний, від Ахметова цілком незалежний, львів'янин, негативу не набрав, піаритися не любить та підсиджувати Зеленського не стане - в Президенти не прагне. Це оптимальний варіант для Зеленського, щоб провести, наприклад, децентралізацію та піти на вибори вже з розумінням, що Президенту є на що домовлятися з місцевими елітами. На даний момент за децентралізацію взявся Денис Шмигаль. І поки у нього все йде за планом", - написала Соколовська.

На підтримку версії зі Шмигалем написала на своїй сторінці в Facebook й відома журналістка Наталія Влащенко.

"Ходять чутки, що Дениса Шмигаля готують на прем'єра. У програмі, до речі, я у нього прямо запитала. Відповів ухильно... В цілому, Денис мені сподобався. Хіба що трохи більш обережніше, ніж я люблю... Так що варіант непоганий. Можливо, навіть хороший. Уміє говорити й мовчати, коли треба", - написала Наталя Влащенко.

Нагадаємо, на вимогу Президента України Володимира Зеленського Верховна Рада збереться на позачергове пленарне засідання о 16:00 4 березня.

В Офісі Президента повідомили, що глава держави просить включити до порядку денного питання про розгляд кількох проектів законів та про Кабінет Міністрів України. Також Президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.

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