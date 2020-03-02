Новий Голова Лубенської РДА є одним з фігурантів справи щодо викрадення 420 тонн кукурудзи

20 лютого Президент України підписав розпорядження "Про призначення Олександра Циганенка головою Лубенської районної державної адміністрації Полтавської області". 25 лютого нового керівника РДА представив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, інформує портал poltava.to.

У представленні також взяли участь народні депутати України Анастасія Ляшенко та Максим Березін. Зокрема Анастасія Ляшенко наголосила, що її увага до Лубенського району і дій керівництва буде особливо прискіпливою, адже це її рідний район.

Відповідно до декларації про доходи новопризначеного голови, він має земельну ділянку в Хорольському районі на 3,3 га та магазини на 134 м² та 97 м², а в Ромодані — нежитлове приміщення на 102,2 м².

Олександр Циганенко є власником фермерського господарства "Фаворит-Агро Плюс". У 2018 році від підприємницької діяльності він отримав дохід в 4,6 млн грн, а його дружина — 2,2 млн грн. Також Олександр Циганенко задекларував 25 млн грн готівки.

У Господарському суді Черкаської області знаходиться виконавче провадження, відповідно до якого, 18 жовтня 2018 року суд зобов’язав стягнути із с/г підприємства "Паритет-Агроінвест" на користь ТОВ "ЛНЗ" 1,4 млн грн. Боржник використовував земельні ділянки біля села Вирішальне Лохвицького району — вирощував та не зібрав урожай кукурудзи у 2018 році. Суд описав цей врожай та наклав на нього арешт.

Відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень, існує кримінальне провадження щодо викрадення цього врожаю кукурудзи з вищевказаної земельної ділянки в період з 2 на 3 квітня 2019. Окрім цього, в рапорті слідчого вказано, що 420 тонн кукурудзи, за попередньою змовою, викрала група осіб, до якої входив засновник ФГ "Фаворит Агро Плюс". Власником та засновником фермерського господарства є Олександр Циганенко.

За версією слідства, група осіб змовилась з посередником, а також представником ТОВ "ЛНЗ", який знав про тимчасову відсутність охорони на полях.

У коментарі репортерам народний депутат Анастасія Ляшенко зазначила, що в ухвалі слідчого судді вказана версія слідчого щодо вчинення кримінального правопорушення Олександром Циганенком. Ця версія ще має знайти своє підтвердження в процесі здійснення досудового розслідування уповноваженим органом, висновки якого мають підтверджуватися належними та допустимими доказами, які мають відповідати вимогам Кримінального процесуального кодексу. Надалі провина Олександра Циганенка має бути підтверджена обвинувальним вироком суду.

Тому говорити зараз, що Олександр Циганенко має безпосереднє відношення до даного кримінального правопорушення зарано. Більше того, землі, на яких зібрано урожай та вивезено зерно, знаходяться у користуванні суб’єкта господарювання, який належить Олександру Циганенку.

— Особисто у мене складається враження, що працівники правоохоронних органів займаються відпрацюванням замовлення певних зацікавлених осіб, — зауважила Анастасія Ляшенко. — І тут, у мене, як в народного депутата, виникають питання, з якими буду розбиратися.