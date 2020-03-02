Уряд не шукає конфліктів, але ми боремося з корупцією, – Гончарук прокоментував конфлікт з Коломойським

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував інформацію щодо його конфлікту з олігархом Ігорем Коломойським та енергетичними компаніями.

Відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу у Кабміні, Гончарук заявив, що без переходу на особистості буде продовжувати боротьбу з корупцією, але його пріоритетом є налагодження відносин з великим українським бізнесом.



"Мій уряд буде продовжувати боротьбу з корупцією, знищувати тіньові схеми в економіці й підвищувати ефективність в державному секторі. Одночасно з цим наш пріоритет в налагодженні партнерства з великим українським бізнесом. Ми не шукаємо конфліктів", - зазначив Гончарук.