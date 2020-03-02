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02 березня 2020, понеділок, 12:15 412
Кабмін 2020-03-02T12:16:31+02:00
Українські Новини
Уряд не шукає конфліктів, але ми боремося з корупцією, – Гончарук прокоментував конфлікт з Коломойським

Уряд не шукає конфліктів, але ми боремося з корупцією, – Гончарук прокоментував конфлікт з Коломойським

Таня Войтюк
Гончарук, Кабмін, Прем'єр-міністр України, Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: Кабінет Міністрів
Олексій Гончарук. Фото: Кабінет Міністрів

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував інформацію щодо його конфлікту з олігархом Ігорем Коломойським та енергетичними компаніями.

Відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу у Кабміні, Гончарук заявив, що без переходу на особистості буде продовжувати боротьбу з корупцією, але його пріоритетом є налагодження відносин з великим українським бізнесом.


"Мій уряд буде продовжувати боротьбу з корупцією, знищувати тіньові схеми в економіці й підвищувати ефективність в державному секторі. Одночасно з цим наш пріоритет в налагодженні партнерства з великим українським бізнесом. Ми не шукаємо конфліктів", - зазначив Гончарук.

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