підписатися на розсилку
24.25 24.7
26.65 27.25
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • Українці нарешті отримають пакет безоплатних медичних послуг, а зарплатню лікарям буде підвищено на 30%, - Гончарук
02 березня 2020, понеділок, 12:19 362
Кабмін 2020-03-02T12:19:02+02:00
Українські Новини
Українці нарешті отримають пакет безоплатних медичних послуг, а зарплатню лікарям буде підвищено на 30%, - Гон

Українці нарешті отримають пакет безоплатних медичних послуг, а зарплатню лікарям буде підвищено на 30%, - Гончарук

Ірина Дорофейчук
Медицина, Гончарук, КМУ, Медреформа, Лікарі, Кабінет Міністрів України, Медична реформа
Олексій Гончарук Фото: КМУ
Олексій Гончарук Фото: КМУ

Другий етап медичної реформи стартує вчасно і вже з 1 квітня українці отримають гарантований пакет безоплатних медичних послуг, а лікаря підвищення заробітної плати. Про це на брифінгу в Будинку Кряду повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Через місяць повинен стартувати другий етап медичної реформи. Він призведе до того, що для окремих лікарів зарплата може бути підвищена до 30%. І що найголовніше для українців - з’явиться безкоштовна медицина по окремих послугах, які включені до гарантованого пакету послуг", - наголосив Олексій Гончарук.

Він підкреслив, що вже прийнято рішення про перегляд мережі опорних лікарень, яка планувалась давно і не враховувала реальних розрахунків.

"Всі необхідні цифри, щоб розрахувати правильно потрібну мережу в НСЗУ є. Будуть проводитися відповідні наради з цього питання. І всі побоювання про закриття лікарень не підтвердилися. Звичайно,  ніхто нічого закривати не буде", - зазначив Глава Уряду.

Олексій Гончарук наголосив, що бюджет Програми медичних гарантій на спеціалізовану медичну допомогу у порівнянні з минулорічною субвенцією збільшено на 9 млрд, а бюджет охорони здоров’я у 2020 році збільшено на 13%, у порівнянні з 2019 роком.

Довідково

Суть медреформи – змінити систему фінансування охорони здоров’я, щоб пацієнт отримував дійсно безкоштовну, безпечну та якісну меддопомогу, а гроші з бюджету використовувались ефективно і "йшли за пацієнтом" - в ті медзаклади та до тих лікарів, яких обирає сам пацієнт.

Перший етап реформи стартував з 1 квітня 2018 року, коли було оголошено кампанію з вибору лікаря первинної меддопомоги (сімейного лікаря, терапевта, педіатра). З липня "гроші пішли за пацієнтом" до цих лікарів.

Вже 29,4  млн українців обрали своїх лікарів.

 

 

 

Пацієнти отримали гарантовано безоплатну допомогу лікаря первинної ланки (необмежена кількість консультацій лікаря, безкоштовні базові аналізи та дослідження (загальні аналізи крові, сечі, електрокардіограма, вимірювання тиску, швидкі тести на вагітність, вірусні гепатити, ВІЛ), а мед заклади - більше фінансування, ніж до цього за субвенцією, що дало можливість інвестувати в розвиток закладу, збільшити зарплати лікарям, забезпечити додаткові сервіси для пацієнтів.

Другий етап змін стартує з 1 квітня 2020 року. "Гроші підуть за пацієнтом" до поліклінік та лікарень. НСЗУ оплачуватиме надання медичної допомоги пацієнту у лікарні чи у вузького спеціаліста, або проходження ним діагностики.

Вперше в Україні буде запроваджена програма медичних гарантій – це чіткий перелік медичних послуг, які людина зможе отримати гарантовано безоплатно.

В безоплатний пакет входять: консультації вузьких спеціалістів, лікування в амбулаторних умовах та в стаціонарі, а також потрібні для цього ліки та витратні матеріали.

Більше новин про: Медицина Гончарук КМУ Медреформа Лікарі Кабінет Міністрів України Медична реформа

Представники Уряду Гончарука та НБУ знайшли можлив...
Єдиний шлях до успіху України - через інвестиції в...
Уряд не шукає конфліктів, але ми боремося з корупц...
Бойко в районній лікарні розповів, як треба скасув...
Рішення про індексацію пенсій ще немає, - Гончарук
Гончарук заперечує інформацію про свою відставку
Новини
ДБР відкрило справу проти НАБУ з-за справи Гладковського 12:30
Українці нарешті отримають пакет безоплатних медичних послуг, а зарплатню лікарям буде підвищено на 30%, - Гончарук 12:19
Уряд не шукає конфліктів, але ми боремося з корупцією, – Гончарук прокоментував конфлікт з Коломойським 12:15
У середу Олексій Гончарук піде у відставку, Кабмін очолить віце-прем'єр Денис Шмигаль, - ЗМІ 12:14
Гончарук відмовився коментувати можливі кадрові зміни в Кабміні 12:05
більше новин
Долари продавати не варто: економісти попередили про зміну курсу валют у березні 05:50
В Афганістані США і таліби підписали історичну мирову угоду 22:17
Сьогодні розпочнеться індексація пенсій: кому підвищать виплати 06:00
Уряд не шукає конфліктів, але ми боремося з корупцією, – Гончарук прокоментував конфлікт з Коломойським 12:15
Українці нарешті отримають пакет безоплатних медичних послуг, а зарплатню лікарям буде підвищено на 30%, - Гончарук 12:19
більше новин
Сьогодні розпочинає роботу телеканал для окупованих територій "Дім" 06:35
Вартість проїзду в поїздах відсьогодні збільшилася 10:44
ВООЗ підвищила рівень загрози коронавірусу 09:44
Коронавірус. Фото: freepik
Через коронавірус загинули вже більше 3 тис. осіб. Дані на 2 березня 08:45 Карта
На Донбасі бойовики збільшили кількість обстрілів, ЗСУ зазнали втрат 08:02
більше новин
У січні держборг трохи скоротився
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok