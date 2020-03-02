У середу Олексій Гончарук піде у відставку, Кабмін очолить віце-прем'єр Денис Шмигаль, - ЗМІ

Зниження рейтингу уряду, "плівки Гончарука", а також провал економічної політики, - чинники, які негативно впливають на рейтинг команди президента, тому, незважаючи на імунітет уряду, вони привели до відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука та часткової ротації Кабміну, які заплановані на середу, 4 березня.

Про це пише видання Газета по-українськи.

"Перед вихідними стало ясно, що відставка Гончарука може відбутися швидше, ніж очікувалося. Президент на 4 березня терміново скликає Верховну Раду на позачергове засідання, а на порядку денному постав обтічний пункт "Про Кабінет Міністрів України", зазначають журналісти.

Видання зазначає, що найсуттєвіший провал, що тривожить багатьох, - це неефективна економічна політика.

"Ми поставили собі за мету, щоб економіка України в наступні п'ять років зросла мінімум на 40%. Це дуже амбітне, але реалістичне завдання", - про це Олексій Гончарук заявляв ще у вересні 2019 року. Однак, говорити про економічний прорив Гончарука немає підстав.

Досить навести кілька тез, які підтверджують, що зростання економіки навіть "не за горами".

Так, в кінці 2019 і на початку 2020 років падіння промислового виробництва набуло найвищі темпи з 2014-2015 років, коли почалася війна. У жовтні цей показник знизився на 5%, в листопаді - на 7,5%, в грудні - на 8,3%, в січні 2020 року - 5,1%.

При цьому один з найбільших акумуляторів коштів для держбюджету не забезпечує необхідних надходжень.

"Тільки в січні митні органи недовиконали план надходжень до бюджету на 7,9 млрд гривень. У січні 2019 року був зібрано 22,52 млрд грн, в той час як за аналогічний період 2020 року - 18,13 млрд грн ... З цього випливає ще один провал - нездатність мінімізувати негативний вплив від посилення гривні на економіку ", - зазначає Газета по-українськи.

Вся ця ситуація склалася на тлі розмов про можливу економічну кризі, на яку очікує світ через поширення коронавірусу і тимчасове закриття китайських ринків.

Таким чином, на думку журналістів, відставка вже назріла і перезріла.

"Основне питання - як в цій ситуації не нашкодити країні ще більше ... Проблема, що у Володимира Зеленського дуже коротка лава запасних. Ті варіанти, які зараз обговорюються в ЗМІ в якості кандидатів на прем'єра - Сергій Тігіпко, Валерій Хорошковський або Юрій Вітренко, - це не люди Зеленського. Всі вони мають той чи інший негативний бекграунд і не викликають схвалення суспільства", - зазначають вони.

При цьому, за даними журналістів, на даний момент оптимальною ситуацією для президента може стати часткове перезавантаження Кабміну, з точковим посиленням ряду міністерств.

"Умовно кажучи, звільнити прем'єра, призначити в.о. і завести таким чином на посаду керівника уряду технократа, який не пов'язаний з кланами і не має власних політичних амбіцій. Все частіше говорять про можливе призначення на цю роль львів'янина Дениса Шмигаля, який зараз відповідальний за Мінрегіон", - резюмують журналісти.