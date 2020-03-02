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  • Представники Уряду Гончарука та НБУ знайшли можливість здешевлення іпотеки і кредитів для бізнесу
02 березня 2020, понеділок, 11:51 358
Кабмін 2020-03-02T11:51:08+02:00
Українські Новини
Представники Уряду Гончарука та НБУ знайшли можливість здешевлення іпотеки і кредитів для бізнесу

Представники Уряду Гончарука та НБУ знайшли можливість здешевлення іпотеки і кредитів для бізнесу

Тетяна Зотова
НБУ, КМУ, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Олексій Гончарук, Яков Смолій
Нарада в Кабінеті міністрів України. Фото: КМУ
Нарада в Кабінеті міністрів України. Фото: КМУ

На зустрічі в понеділок, 2 березня, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, Голова НБУ Яків Смолій, представники Мінфіну, Мінекономіки обговорили макроекономічну стабілізацію та здешевлення іпотечних і бізнес-кредитів, інформує урядовий портал.

“Подальше зниження облікової ставки з 11% до 7% уже в 2020 році означає дешевші кредити. Так, іпотека буде значно дешевшою, а для бізнесу збільшуємо мікрокредити до 2 млн грн під 5-7-9%. Плюс розширюємо ці кредити для купівлі комерційної нерухомості”, -  підкреслив Олексій Гончарук.

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