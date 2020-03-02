Представники Уряду Гончарука та НБУ знайшли можливість здешевлення іпотеки і кредитів для бізнесу

На зустрічі в понеділок, 2 березня, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, Голова НБУ Яків Смолій, представники Мінфіну, Мінекономіки обговорили макроекономічну стабілізацію та здешевлення іпотечних і бізнес-кредитів, інформує урядовий портал.

“Подальше зниження облікової ставки з 11% до 7% уже в 2020 році означає дешевші кредити. Так, іпотека буде значно дешевшою, а для бізнесу збільшуємо мікрокредити до 2 млн грн під 5-7-9%. Плюс розширюємо ці кредити для купівлі комерційної нерухомості”, - підкреслив Олексій Гончарук.