До третьої річниці створення Нацдружин в Києві організували масштабний спортивний турнір-містерію

Вчора, 29 лютого, Національні Дружини відзначали третю річницю з дня створення патріотичної організації. Відсвяткувати подію нацдружинники вирішили в Києві, де вчора проходив масштабний всеукраїнський турнір. Прийти подивитися на змагання патріотів і повболівати за учасників зміг кожен охочий. Всього в заході взяли участь близько 1000 чоловік. Серед запрошених було багато ветеранів та представників різних військових підрозділів.

Про це повідомляється в телеграм-каналі патріотичної організації.

"До третьої річниці створення організації Національні Дружини в Києві проводять всеукраїнський турнір, де змагаються нацдружинники зі всієї країни. Наші хлопці почали з човникового бігу, далі - змагання по становій тязі. Найцікавіше тільки попереду. Команди максимально заряджені, а в залі панує динамічна і дружня атмосфера! Приходь і подивися все власними очима", - говорилося в запрошенні.

Турнір проходив в культовому для київських патріотів спортзалі N. D. Gym, що знаходиться за адресою вул. Новокостянтинівська, 15 (м. Почайна).

Захід був спортивним і одночасно містичним. Урочистою частиною, яка розпочалася по завершенні змагань була – Містерія Вогню і Духу Переможців.

Під час урочистої промови Лідер Азовського Руху, Андрій Білецький акцентував увагу на важливості діяльності організації.

"Три роки тому десяток ветеранів війни звернулися до мене з пропозицією створити Національні Дружини. Бажання було дуже просте: боротися за порядок на українських вулицях і працювати з молодим поколінням."

Повна версія звернення доступна в телеграм каналі Андрія Білецького.