Геннадій Частяков і "Белавтодор" взяли участь у блокуванні дорожнього тендеру на Житомирщині, – ЗМІ

Підприємець Геннадій Частяков, який разом з низкою білоруських компаній заснував представництво концерну "Белавтодор" в Україні, бере участь в блокуванні тендера на будівництво ділянки автодороги Н-03 в Житомирській області. До цього його співпраця з "Белавтодор" закінчилася кримінальним провадженням за фактом розкрадання держкоштів. Про це пишуть "Комментарии".

"Всього за кілька годин до крайнього терміну подачі скарг відразу три учасники тендеру на реконструкцію ділянки дороги Житомир-Чернівці подали в Антимонопольний комітет свої претензії до замовника будівництва. І проект очікуваною вартістю близько 400 млн грн. тепер заморожений на невизначений термін - поки АМКУ не відповість кожному з тих, хто подав скаргу і не прийме рішення", - написало видання.

Учасники торгів UA-2020-01-31-001529-c подали всі три скарги практично одночасно в останній день подачі, що майже напевно свідчить про змову. Журналісти припускають, що за всіма трьома скаргами ТОВ "Дорожнє будівництво" Альтком", ТОВ "Будівельно-монтажна фірма "Еталон-Буд" і білоруське ВАТ "ДСТ № 4 м Брест" стоїть підприємець Геннадій Частяков, який представляє інтереси "Белавтодор" в Україні через ТОВ "Фінансова компанія Фінанс Капітал". Директором компанії працює Юрій Настенко, який раніше очолював Службу автомобільних доріг Черкаської області.

Частяков став відомий після скандальної закупівлі палива для Міноборони в 2014 році. У розпал війни з Росією ЗМІ написали про те, що паливо для реактивних двигунів для потреб оборонного відомства постачають бізнес-партнери сім'ї Начальника Генштабу Збройних сил Михайла Куцина.

Тендер на 83 млн грн. тоді виграло ТОВ "Авто Сіті Сервіс" Геннадія Частякова. Його дружина разом з дочками Куцина володіли львівським ПП "Львів сапфір". Цікаво, що це ПП зареєстровано на території санаторію, який Куцин раніше незаконно вивів з держвласності.

Через короткий час в одну зі своїх компаній (ТОВ "ПЕК Плутос", ЄДРПОУ 36086323) Частяков заводить іншого корупціонера з Міноборони - Авагіма Галстяна, заступника керівника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ. Він був фігурантом розслідування програми "Наші гроші" про готель, який сини трьох колишніх директорів державного військового заводу "Артем" побудували на території заводу замість спортивного комплексу для заводчан і їхніх дітей.

З "Белавтодор" Частяков зав'язав тісні стосунки в 2015 році. У липні 2019 року слідче управління ГУ НП в Житомирській області відкрило кримінальне провадження №12019060000000250 за справою про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах в результаті зловживання службовим становищем (до 12 років в'язниці).



Було встановлено, що чиновники Служби автодоріг Житомира в змові з низкою компаній, серед яких вже відоме нам ВАТ "ДСТ №4 м Брест" і "Белавтодор-Україна", завищили ціну закупівлі товарів для ремонту автодороги Житомир-Могилів-Подільський, в результаті чого привласнили близько 19 млн грн. грошей платників податків України.



Наприклад, одним з ланок ланцюга було ТОВ "ТД Атлантик".



Коли дружина Частякова Тетяна в 2019 році подавала свою декларацію зам. командира роти в патрульній поліції Києва, то вказала "Атлантик" в якості місця отримання зарплати своїм чоловіком Геннадієм Частяковим.



"До речі, сімейство завдяки заробіткам Частякова на тендерах з білорусами явно не бідує: тепер уже начальник роти патрульної поліції Тетяна восени 2019 року внесла в декларацію новенький BMW X4 за 2,3 млн грн.", - додають журналісти.



Видання додає, що кримінальні справи, під які підводить своїх білоруських партнерів Геннадій Частяков, не пройдуть непоміченими в Адміністрації Олександра Лукашенка, оскільки експансію дорожніх будівельників на зовнішні ринки в Мінську курирує особисто керуючий справами Президента генерал-полковник Віктор Шейман.