З 1 березня українці будуть їздити в Росію тільки за біометричною паспортом

З 1 березня 2020 року для перетину кордону з Росією українцям знадобиться біометричний закордонний паспорт. Про це в п'ятницю, 28 лютого нагадали в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МинВОТ).

При цьому в МинВОТ в черговий раз відзначили, що перетин кордону України через підконтрольні Києву КПП є порушенням закону.

У відомстві заявили, що незважаючи на незаконність таких "подорожей" українці продовжують потрапляти в Росію через непідконтрольні пункти пропуску, в тому числі і через "Мілове".

Як повідомляли Українські Новини, пограничники розширили причини, які є поважними для в'їзду росіян в Україну. Впро час воєнного стану в Україну не пускали чоловіків-росіян від 16 до 60 років.

Тим часом двух російських журналістів не впустили в Україну.

Раніше повідомлялося, що Держприкордонслужба заявляла про готовність до введення візового режиму для росіян.