Омелян поруч з Червоненком втрачає обличчя, – правозахисник Наумович

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян, намагаючись очорнити свого наступника, погодився брати участь в ефірі з одіозним політиком Євгеном Червоненком, який відомий своїми проросійськими поглядами.

Про це на своїй сторінці у соціальної мережі Facebook написав правозахисник Сергій Наумович.

"Вчора перемикав ТБ-канали та натрапив на дебати двох екс-міністрів транспорту: "Червонца" (Євгена Червоненка) та Омеляна. Жалюгідне видовище, але подивитися було цікаво. Обидва прийшли посіяти зраду про Мінінфраструктури, про нинішнього міністра Криклія, і це прогнозовано. Вже за півроку "все пропало", зрозуміло, а при них був розквіт транспортної сфери", - іронізує блогер.

Він підкреслив, що ані Володимир Омелян, ані Євген Червоненко, не відзначилися серйозними досягненнями під час перебування на міністерській посаді. Червоненко, наприклад, відкрито займався лобіюванням інтересів своєї фірми - міжнародного транспортного автоперевізника, а останнім часом висловлював настільки "ватні" погляди, так що у людей, які називають себе патріотами, не може бути з ним нічого спільного.

"Омелян хоч й "нуль", але примудрився поставити знак рівності між собою та маргіналом зі знаком "мінус". Взагалі на ефірі Володимир (Омелян) традиційно зображав із себе інтелігента, хоча його Facebook-сторінка говорить про зворотне. Він кілька років, нагадаю, на кожному кутку, в кожних "Васюках" та кожній собаці гаряче розповідав про міжгалактичний гиперлуп, але не дійшов навіть до початку розробки реального проекту. У результаті Володимир під кінець кар'єри міністра пообіцяв в Миколаєві на вокзалі відремонтувати громадський туалет. Чи відремонтували туалет, до речі? Хто в курсі?", - написав Наумович.

При цьому він підкреслив, що попередні керівники Мінінфраструктури не зуміли запустити концесію в портах, тоді як нинішньому керівництву МІУ це вдалося.

Як повідомлялося, саме Євген Червоненко організував недавній протест водіїв фур проти введення вагового контролю. За участь в акції кожен далекобійник нібито отримав по 500 гривень.