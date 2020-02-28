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28 лютого 2020, пʼятниця, 18:23 143
Транспорт 2020-02-28T18:30:16+02:00
Українські Новини
Дорога через "Барабашово" стане в 1 млрд гривень, – депутат Харківської міськради

Дорога через "Барабашово" стане в 1 млрд гривень, – депутат Харківської міськради

Петро Стуженко
Барабашово, Харківська міськрада, Ігор Черняк
Ігор Черняк. Фото: Facebook
Ігор Черняк. Фото: Facebook

Депутат Харківської міської ради, співзасновник "Харківського антикорупційного центру" Ігор Черняк вважає, що дорога через територію торгового центру (ТЦ) "Барабашово", яка буде коштувати більше 1 млрд гривень, не вирішить проблеми автомобілістів, а міській владі краще звернути увагу на об'єкти соціальної інфраструктури та діряві труби.

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Потрібна Харкову нова дорога з Салтівки до центр? Безумовно й однозначно. І під цим підпишеться, думаю кожен, хто проводить зайві півгодини життя в пробках вранці та увечері. Але... а ось тут є одразу кілька "але". Великих та таких дуже важливих", - написав Черняк.

На його думку, дорога через ТЦ "Барабашово" не буде мати ніякого сенсу без будівництва нової розв'язки в районі станції метрополітену "Київська". Інакше вийде ефект горлечка в пляшці та весь транспортний потік уперся в одне перехрестя.

Також, на думку Черняка, логічно починати роботи саме з вул. Весніна, після чого переходити до розв'язки на "Київській", а лише після цього - займатися новим пробиванням через ТЦ "Барабашово".

"На "Київській" потрібна нова розв'язка. Сучасна та багаторівнева. Якщо не буде розв'язки, то нова дорога не вирішить ту проблему, яку потрібно вирішити. Але це ще півбіди. Далі спуск Весніна та вулиця Весніна. Знову ж - необхідно розширення дороги і нова розв'язка. Таким чином, проблема вирішується лише в комплексі", - написав Черняк.

Співзасновник Харківського антикорупційного центру також зазначив, що на будівництво дороги, не рахуючи будівництва розв'язок і розширення існуючих магістралей, необхідно не менше 1 млрд гривень, "яких у бюджеті постійно на все не вистачає, особливо - на лікарні та гнилі труби". Черняк наголосив, що "на ці кошти в місті можна було б вирішити масу інфраструктурних проблем, але це якщо думати про Харків та харків'ян".

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