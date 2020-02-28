підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.5 27.03
˟
28 лютого 2020, пʼятниця, 18:16 10
Суспільство 2020-02-28T18:31:33+02:00
Українські Новини
Загальнонаціональні канали розблокують до 16 березня

Загальнонаціональні канали розблокують до 16 березня

Елизавета Кесельман
Володимир Зеленський, Супутникове ТБ, Медіа групи, Розблокування каналів
Мова, телевізор, телебачення. Фото: Еспресо.TV
Мова, телевізор, телебачення. Фото: Еспресо.TV

Президент Володимир Зеленський домовився з керівництвом медіагруп про запуск незакодованних супутникових міжнародних версій їх загальнонаціональних телеканалів до 16 березня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом провідних українських медіагруп. Учасники заходу обговорили проблеми навколо телевізійного мовлення, які виникли після початку кодування чотирма медіагрупами супутникового сигналу їх телеканалів з 29 січня... Глава держави і представники медіагруп домовилися до 16 березня 2020 забезпечити запуск незакодованних супутникових міжнародних версій своїх загальнонаціональних телеканалів і таким чином знову зробити телебачення доступним для українських громадян", - сказано в ньому.

У свою чергу оператори супутникового телебачення Xtra TV і Viasat повинні розробити соціальні пакети супутникового телебачення з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення.

"Таким чином ці громадяни отримають можливість переглядати закодовані телеканали", - йдеться в повідомленні.

У ході зустрічі Зеленський підкреслив, що питання кодування телеканалів стосується не тільки бізнесу медіагруп, але і стратегічного захисту інформаційної безпеки України.

"Внаслідок кодування не всі українці можуть вільно переглядати більше 20 головних телеканалів... Особливо це стосується регіону вздовж контактної лінії і тимчасово окупованих територій... Внаслідок цього альтернативою там стало російське телебачення", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що Рада національної безпеки і оборони має можливість ввести мораторій на кодування супутникового сигналу телеканалів, але це не вирішить усього спектру проблем.

Для комплексного вирішення проблеми Зеленський запропонував провайдера ефірного цифрового телебачення "Зеонбуд" до 4 березня вжити заходів для зміни модуляції сигналу, а до 1 травня - забезпечити встановлення цифрових передавачів у 47 населених пунктах.

Крім того, оператор повинен модернізувати наявні антенно-фідерні системи для всіх прикордонних територій.

При цьому Зеленський домовився з медіагрупою залучити РНБО для координації зусиль по боротьбі з порушеннями авторського права.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці січня StarLightMedia, "1+1 медіа", "Медіа Група Україна" та Inter Media Group закодували супутниковий сигнал своїх телеканалів.

Більше новин про: Володимир Зеленський Супутникове ТБ Медіа групи Розблокування каналів

Зарплата українців за місяць зменшилася на 12,5%
Стало відомо, скільки китайців та українців прилетіли прямими рейсами з Китаю в Україну
Новини
У пасажирів аеропорту "Запоріжжя" почали перевіряти температуру цілодобово 18:48
Дорога через "Барабашово" стане в 1 млрд гривень, – депутат Харківської міськради 18:23
НБУ оштрафував 3 банки на 1 млн гривень 18:17
Загальнонаціональні канали розблокують до 16 березня 18:16
Гендиректор аеропорту "Бориспіль" задекларував 584 тис. гривень зарплати в лютому 18:10
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
Події в Жмеринці. Фото: ndrugua.org
У Жмеринці "тітушки" міського голови Світлака жорстоко побили активістів, – Нацдружини 18:42
Криклій причетний: спливли нові деталі обшуків у держсекретаря МІУ Галущака 18:23
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
Раду закликають допустити новітні засоби захисту рослин на українські поля 08:59
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу 08:15
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки 11:29 Інфографіка
Заміна половини членів комісії в окрузі №179 може означати підготовку до зриву виборів, – КВУ 17:07
більше новин
Коронавірус і перевезення. Як змінилися міжнародні маршрути з початком епідемії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok