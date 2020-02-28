Загальнонаціональні канали розблокують до 16 березня

Президент Володимир Зеленський домовився з керівництвом медіагруп про запуск незакодованних супутникових міжнародних версій їх загальнонаціональних телеканалів до 16 березня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом провідних українських медіагруп. Учасники заходу обговорили проблеми навколо телевізійного мовлення, які виникли після початку кодування чотирма медіагрупами супутникового сигналу їх телеканалів з 29 січня... Глава держави і представники медіагруп домовилися до 16 березня 2020 забезпечити запуск незакодованних супутникових міжнародних версій своїх загальнонаціональних телеканалів і таким чином знову зробити телебачення доступним для українських громадян", - сказано в ньому.

У свою чергу оператори супутникового телебачення Xtra TV і Viasat повинні розробити соціальні пакети супутникового телебачення з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення.

"Таким чином ці громадяни отримають можливість переглядати закодовані телеканали", - йдеться в повідомленні.

У ході зустрічі Зеленський підкреслив, що питання кодування телеканалів стосується не тільки бізнесу медіагруп, але і стратегічного захисту інформаційної безпеки України.

"Внаслідок кодування не всі українці можуть вільно переглядати більше 20 головних телеканалів... Особливо це стосується регіону вздовж контактної лінії і тимчасово окупованих територій... Внаслідок цього альтернативою там стало російське телебачення", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що Рада національної безпеки і оборони має можливість ввести мораторій на кодування супутникового сигналу телеканалів, але це не вирішить усього спектру проблем.

Для комплексного вирішення проблеми Зеленський запропонував провайдера ефірного цифрового телебачення "Зеонбуд" до 4 березня вжити заходів для зміни модуляції сигналу, а до 1 травня - забезпечити встановлення цифрових передавачів у 47 населених пунктах.

Крім того, оператор повинен модернізувати наявні антенно-фідерні системи для всіх прикордонних територій.

При цьому Зеленський домовився з медіагрупою залучити РНБО для координації зусиль по боротьбі з порушеннями авторського права.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці січня StarLightMedia, "1+1 медіа", "Медіа Група Україна" та Inter Media Group закодували супутниковий сигнал своїх телеканалів.