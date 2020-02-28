На екс-нардепа Юрія Левченка завели кримінальну справу, йому загрожує до 2 років позбавлення волі, – адвокат Овсій

На екс-нардепа Юрія Левченка завели кримінальну справу, йому загрожує до 2 років позбавлення волі, – адвокат О

Адвокат та правозахисник Дмитро Овсій повідомив, що на колишнього народного депутата України Юрія Левченка відкрито кримінальну справу №1202010010001241. Зокрема, за інформацією адвоката, як випливає з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), провадження відкрито за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа).

Про це Овсій повідомив у соціальній мережі Facebook, посилаючись на дані з ЄРДР.

Як зазначив адвокат, про відкриття кримінальної справи він особисто також повідомив Юрію Левченку.

"Інформую вас та громаду (товариства) про виконання мною обіцяного. На останньому судовому засіданні, де ми зустрічалися в Окружному адміністративному суді, я повідомив про те, що подав заяву про злочин (підробка документів членами кооперативу під час реєстрації "сумнозвісних" гаражів)... Фігурантами даної справи є члени кооперативу, що підробили документи і подали на реєстрацію. Особа, яка підписала довідку за голову кооперативу, та колишній народний депутат (Юрій Левченко), який підбурив всіх та організував вказану оборутку, з метою створення неправомірного тиску. Буду вас тримати далі в курсі", - прокоментував адвокат.

Зазначимо, санкція даної статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.

Овсій додав також, що зараз, крім колишнього нардепа Левченка, фігурантами справи є особи, які спробували узаконити "самобуд" у вигляді гаража в Києві на вулиці Туполєва, 12/233. Зокрема, як випливає з витягу з ЄРДР, у вересні 2018 року невстановлені особи подали приватному нотаріусу Апатенку М.А. "ймовірно підроблену довідку для проведення реєстрації права власності на гараж загальною площею 30 кв. м".

Крім того, як розповів адвокат, матеріали про незаконність легалізації гаража крім правоохоронних органів направлені адвокатом та правозахисником Дмитром Овсієм для ознайомлення в ЖЕК №9253 м. Києва.

До речі, раніше Левченко у своєму повідомленні в соцмережі Facebook від 27 січня 2020 року назвав злочинною забудову в районі вул. Туполєва (мікрорайон Нивки, м. Київ), заявивши, що будівництво нового житлового комплексу нібито "вже призводить до суттєвого погіршення умов проживання більшості його мешканців".

Проте, як з'ясувалося, гаражі на вул. Туполєва встановлені незаконно, та, за словами місцевих жителів, Левченко піариться на гострому питанні напередодні виборів мера Києва, намагаючись заробити додаткові політичні бали та іншу неправомірну вигоду.

Нагадаємо, раніше ряд ЗМІ повідомляв, що экс-нардеп Левченко за півроку після складання депутатських повноважень так ніде не працевлаштувався.