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28 лютого 2020, пʼятниця, 16:24 319
Політика 2020-02-28T18:30:04+02:00
Українські Новини
Термінова заміна всіх голів РДА на 179 окрузі може свідчити про наміри зірвати вибори, – Золотарьов Золотарев

Термінова заміна всіх голів РДА на 179 окрузі може свідчити про наміри зірвати вибори, – Золотарьов Золотарев

Елизавета Кесельман
Володимир Зеленський, Андрій Золотарьов, Зрив виборів

Термінова заміна усіх голів районних адміністрацій у 179 окрузі свідчить про підготовку влади до зриву виборів. Про це у коментарі  Українським новинам заявив політолог Андрій Золотарьов.

За його словами, йдеться про унікальний випадок, коли президент за два тижні до виборів змінює усіх керівників районів на окрузі.

"Це свідчить про незадоволеність Зеленського ситуацією на виборах: провладний кандидат від "Слуги народу" Алєксєйчук програє самовисуванці Юлії Світличній з розгромним результатом – її рейтинг у п’ять разів менший, 12% проти 62%. Вчора нетиповими кроками відзначилася ЦВК: в окружній виборчій комісії було замінено голову та половину її членів. У влади нема шансів скоротити за два тижні розрив та виграти. Заміна усіх голів РДА може свідчити про наміри зірвати вибори", – зазначив Золотарьов.

Разом з тим, експерт застеріг владу від такого кроку.

"Зрив виборів для репутації Зеленського може бути гіршим за програш, оскільки в Європі та США із зацікавленням спостерігають, як українська влада проведе перші вибори до парламенту після здобуття монобільшості в усіх гілках влади", – підсумував Золотарьов.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський своїм розпорядженням призначив нових голів районних адміністрацій у 179 виборчому окрузі Харківської області: Карплюка Максима Борисовича Сахновщинської РДА, Зассеєва Андрія Руслановича Лозівської РДА, Кайдаша Олександра Вікторовича Красноградської РДА, Стаценка Джамала Руслановича Кегичівської РДА та Петренко Олену Олександрівну Зачепилівської РДА.

Вибори у 179 окрузі в Харківській області відбудуться 15 березня. За даними опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", Юлію Світличну готові підтримати 62,3% тих, хто вже визначився і має намір взяти участь у голосуванні. 12,5% підтримують Алєксєйчук як кандидата від партії "Слуга народу", 8,5% – Діденко як представника партії "Опозиційна платформа – За життя". Рейтинг інших кандидатів – менше 2%.

 

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