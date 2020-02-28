Київська МАН вибирала амбасадорок освіти серед старшокласниць

26 лютого відбувся фінал конкурсу "Освітні амбасадорки Київської МАН". Про це йдеться в повідомленні Київської МАН.

У фіналі конкурсу за звання кращої амбасадорки змагалися 13 дослідниць:

Після того, як конкурсантки розповіли про свої проекти та громадської діяльності, виступили у вечірньому вбранні з відповідями на питання про гендерні проблеми в світі, журі (в склад якого входили заммистра цифровий трансформації Валерія Ионан і заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко) обрало найкращу. Нею стала Євгенія Рудик Анастасія, вихованка відділення математики, учениця 11 класу Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер". Євгенія Анастасія є однією з найбільш титулованих амбасадорок, адже в минулому році вона перемогла на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт, а також з честю представила Україну у фіналі міжнародного конкурсу "ICYS", який проходив в Малайзії, завоювала там срібну нагороду.

Приз глядацьких симпатій за результатами онлайн-голосування отримала Дарина Войтюк, вихованка відділення філософії та суспільствознавства, ліцеїстка 202 взводу Юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ.

Також всі амбасадорки отримали призи від своїх менторок - жінок, які вже досягли успіхів в своїх професіях, бізнесі та громадської діяльності.

За даними ООН, сьогодні у світі серед всіх наукових досліджень доля тих, авторами яких є жінки, становить менше 30%. Але слід зазначити, що в Київській МАН ситуація прямо протилежною: 30% досліджень у нас відносяться якраз до "сильної половини".

"Наші прекрасні амбасадорки - це яскравий приклад того, які чудові результати дає для розкриття особистісного потенціалу реалізація принципів гендерної рівності. Ми заявляємо власним досвідом: гендерна рівність створює умови для суттєвого збільшення тих фахівців і суспільно активних громадян України, які здатні забезпечити її соціально-економічне процвітання", - зазначає Київська МАН..