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28 лютого 2020, пʼятниця, 16:18 19
Суспільство 2020-02-28T18:46:54+02:00
Українські Новини
Київська МАН вибирала амбасадорок освіти серед старшокласниць

Київська МАН вибирала амбасадорок освіти серед старшокласниць

Ольга Фандорина
Конкурс, МАН, Київська МАН, Амбасадорка
За звання кращої амбасадорки змагалися 13 дослідників. Фото: kman.org.ua
За звання кращої амбасадорки змагалися 13 дослідників. Фото: kman.org.ua

26 лютого відбувся фінал конкурсу "Освітні амбасадорки Київської МАН". Про це йдеться в повідомленні Київської МАН.

У фіналі конкурсу за звання кращої амбасадорки змагалися 13 дослідниць:

Після того, як конкурсантки розповіли про свої проекти та громадської діяльності, виступили у вечірньому вбранні з відповідями на питання про гендерні проблеми в світі, журі (в склад якого входили заммистра цифровий трансформації Валерія Ионан і заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко) обрало найкращу. Нею стала Євгенія Рудик Анастасія, вихованка відділення математики, учениця 11 класу Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер". Євгенія Анастасія є однією з найбільш титулованих амбасадорок, адже в минулому році вона перемогла на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт, а також з честю представила Україну у фіналі міжнародного конкурсу "ICYS", який проходив в Малайзії, завоювала там срібну нагороду.

Приз глядацьких симпатій за результатами онлайн-голосування отримала Дарина Войтюк, вихованка відділення філософії та суспільствознавства, ліцеїстка 202 взводу Юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ.

Також  всі амбасадорки отримали призи від своїх менторок - жінок, які вже досягли успіхів в своїх професіях, бізнесі та громадської діяльності.

За даними ООН, сьогодні у світі серед всіх наукових досліджень доля тих, авторами яких є жінки, становить менше 30%. Але слід зазначити, що в Київській МАН ситуація прямо протилежною: 30% досліджень у нас відносяться якраз до "сильної половини".

"Наші прекрасні амбасадорки - це яскравий приклад того, які чудові результати дає для розкриття особистісного потенціалу реалізація принципів гендерної рівності. Ми заявляємо власним досвідом: гендерна рівність створює умови для суттєвого збільшення тих фахівців і суспільно активних громадян України, які здатні забезпечити її соціально-економічне процвітання", - зазначає Київська МАН..

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