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28 лютого 2020, пʼятниця, 15:39 5
Політика 2020-02-28T16:15:01+02:00
Українські Новини
Промвиробництво падає весь період роботи нинішнього уряду, - Льовочкін

Промвиробництво падає весь період роботи нинішнього уряду, - Льовочкін

Сергій Паламаренко
Статистика, Опозиційна платформа - За життя, Сергій Льовочкін, Економіка, ОПЗЖ
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Щоб зупинити падіння промвиробництва, необхідне не просто "посилення" уряду, а його заміна. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін, коментуючи дані Держстату про падіння промвиробництва в січні 2020 року, йдеться у матеріалі, розміщеному на офіційному порталі політика.

Він нагадав, що в 2019 році промисловість просіла на 1,8%. Падіння промвиробництва почалося в червні 2019 року і триває вже восьмий місяць, причому найбільші втрати індустріальний сектор зазнав в четвертому кварталі минулого року.

"Уряд не зробив висновків iз катастрофiчних підсумків промисловості в четвертому кварталі. Як результат - у січні падіння прискорилося: 5,1% по відношенню до січня 2019 року і 8,4% до грудня. Тільки в останні тижні в Кабміні заговорили про необхідність його посилення. Але для того, щоб зупинити падіння промвиробництва, вже необхідно не просто "посилення" уряду, а його заміна. Економікою повинні керувати фахівці з практичним досвідом", - вважає народний депутат.

При цьому політик переконаний, що виключно кадровими перестановками проблему деіндустріалізації країни вирішити неможливо.

"Врятувати промисловість можна тільки переходом до нового економічного курсу держави. Всі провідні держави світу підпорядковують політику економіці, і Україна повинна орієнтуватися на них. Деіндустріалізацію можна повернути назад, якщо промисловість буде отримувати підтримку держави. Не тільки у вигляді бюджетних програм, а й у політичних рішеннях - боротьбі за нові ринки збуту, поверненнi на втрачені ринки в СНД і відновленні технологічних ланцюжків у виробництві промислової продукції", - пояснив Сергій Льовочкін.

Народний депутат нагадав, що комплексна програма порятунку промисловості викладена в законопроектах, поданих до парламенту Опозиційною платформою - За життя.

"Україні потрібен уряд, який зможе реалізувати цю програму. Такий Кабмін може розраховувати на підтримку нашої фракції", - резюмував політик.

Нагадаємо, згідно з даними Держстату, падіння промвиробництва в січні зафіксовано в 2/3 регіонах, в т. ч. в Луганській області - на 26%, Дніпропетровській - на 13,8%, Донецькій - на 10,1%, Київської - на 9,1%. Впали всі сегменти промислового виробництва: добувна промисловість - на 4,5%, переробна - на 3,2%, енергетика та житлово-комунальное господарство - на 11,8%. Залишається важкою ситуація в машинобудуванні ("мінус" 10,5%) і металургії ("мінус" 10,3%).

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