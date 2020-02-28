Болісний шлях медреформи: правильність курсу доручили визначати людям з сумнівною репутацією, - ЗМІ

Головний головний лікар Національного інституту раку (НІР) Андрій Безносенко, якого президент Володимир Зеленський 21 лютого включив в колегію фахівців медицини, для того, щоб вони проаналізували реформу медицини, звинувачують у корупції та системному вимаганні хворих. Про це йдеться у журналістському розслідуванні Realist.online.

"Скандал навколо головного лікаря НДР вибухнув півроку тому, коли з'ясувалося, що Безносенко і його підлеглі замішаними в досить безсторонній корупційній історії, і проти них були порушені кримінальні справи. Історія набула розголосу після того, як 16 серпня 2019 року Управлінням захисту економіки в Києві була проведена спецоперація", - зазначає видання.

За повідомленням Нацполіції, під час проведення слідчо-оперативних заходів у Національному інституті раку правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання лікарями неправомірної вигоди у громадян, які лікуються від онкологічних захворювань, а також від суб'єктів господарювання за перемогу в конкурсних процедурах торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб Інституту раку. Безносенко має пряме відношення до злочинних схем, про що чітко видно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень. У постанові Голосіївського райсуду Києва від 20 серпня 2019 року, зокрема, зазначається наступне:

"Протягом 2018-2019 років службові особи Національного інституту раку, а саме: головний лікар ОСОБА1, заступник головного лікаря ОСОБА2, завідувач поліклінічним відділенням інституту ОСОБА3, лікар-онколог ОСОБА4, старша медична сестра ОСОБА5 і медична сестра ОСОБА6 за попередньою змовою групою осіб організували схему одержання неправомірної вигоди від хворих на онкологію пацієнтів шляхом вимагання від них грошових коштів за призначення та одержання медичних препаратів, які фактично призначені для безплатного лікування пацієнтів".

ЗМІ тоді так описували роль Безсоненка у зазначеній схемі:

"Лікар-онколог поліклінічного відділення Шепіля за вказівкою головної дійової особи Безносенка пропонував пацієнтам придбати препарати для проведення хіміотерапії, призначеної Безносенку, або його спільником, завідувачем поліклінічним відділенням Висоцьким, вартістю від 4000 до 70 000 гривень за один сеанс. Як пояснювали пацієнтам медики, ліків в інституті немає, оскільки держава не виділяє коштів, але вони можуть "допомогти" їх отримати. Хоча насправді препарати, закуплені за державні кошти, в повному обсязі на складі були", - зазначають журналісти.

Тобто, за документами списувався бюджетний препарат як такий, що був введений хворому, а з самого хворого лікар брав гроші. Журналісти пишуть, що лікар Шепель відносив отримані кошти заввідділу Висоцькому, а той щоп'ятниці передавав їх головному лікарю Безносенку, який забирав 50% собі, а залишок розподіляв між учасниками злочинної схеми. Суми досягали від 150 тисяч до півмільйона гривень на тиждень.

Крім того, за даними журналістів, Безносенко міг бути причетний до корупційних схем по закупкам лікарських засобів. Зокрема, міг за хабарі сприяти перемозі в тендерах із закупівлі ліків для потреб НДР компаніям "Дезамед", "Укрбіл", "Хімлаборреактив", "Людмила - Фарм".

Втім, зазначена схема описана не тільки в матеріалах журналістів. Її подробиці можна знайти в Постанові Голосіївського райсуду Києва від 01.08.2019. Зокрема, в постанові зазначається, що Безносенко разом зі своїм заступником відповідали за закупівлю медпрепараратов для проведення хіміотерапії.

Як встановив суд, в результаті такої схеми, щомісяця в кишенях посадовців інституту раку осідало близько півмільйона гривень.

В ході слідства було наведено обшуки в службових приміщеннях медустанови і проведена виїмка даних з банківських рахунків і мобільних телефонів лікарів-подільників.

Після появи цих фактів Безносенко був відсторонений від посади. У листопаді минулого року, крім правоохоронців, його вчинки стали предметом вивчення та профільним міністерством.