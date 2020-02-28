Платформа Бойка вимагає повернути права російськомовним

"Опозиційна платформа — За життя вимагає від влади негайно припинити політику мовних репресій і повернути права російськомовних громадян України!". Про таке йдеться в тексті заяви партії, розміщеній на офіційному портал політичної сили.

Зокрема, в ній наголошено, що в Україні стала нормою політика культурної і мовної дискримінації. Всупереч Конституції та нормам міжнародного права, влада цілеспрямовано веде наступ на права російськомовних громадян, представників інших національних громад. Керівна політична сила грубо нехтує рекомендаціями міжнародних правозахисних організацій та експертів Венеційської комісії. Незважаючи на вимоги людей, продовжують вводити нові заборони та обмеження, які знищують права людини, принижують людську гідність.

В заяві також наголошується, що у своїх спробах остаточно заборонити російську мову влада вже дійшла до відвертої сегрегації. Ухвалюються антиконституційні та антидемократичні закони, які ділять українських громадян на сорти за мовною ознакою. Як, зокрема, закон про повну загальну середню освіту. Ці рішення ллють воду на млин ксенофобів, підігрівають конфлікти й суперечності у суспільстві, продовжуючи розколювати країну.

"Все, що має значення для влади, - це думка купки радикалів, яких утримує і підживлює партія війни. Але результат у такого курсу тільки один - історичне звалище, де вже опинився попередній режим, який заклав основи цієї репресивної політики.

Український народ виступає проти політики приниження і мовної дискримінації!", - підкреслено у текті документу.

В заяві підкреслюється, що опитування громадської думки свідчать, що більшість українських громадян не згодні із забороною російської мови в Україні, яку всупереч Конституції та нормам міжнародного права ввела влада. Переважна більшість людей вважають, що російськомовним дітям повинен бути забезпечений доступ до шкільної освіти рідною мовою. Громадянам повинна бути гарантована можливість звернення російською мовою в органи влади. Як мінімум у тих регіонах, де більшість населення цього бажає. Це означає, що політика знищення російської мови і приниження прав російськомовних українських громадян повинна бути негайно припинена!

"Опозиційна платформа - За життя вимагає негайно припинити дискримінацію та приниження власних громадян, скасувати всі закони, які здійснюють тиск на російську мову і мови інших національних громад. Культурні права людини, закріплені у Конституції України, повинні бути відновлені у повному обсязі та неухильно дотримуватися. Наша фракція вже внесла до парламенту відповідні законопроекти.

Знущатися з прав людини і гідності громадян неприпустимо! Ми змусимо владу виконувати Конституцію!", - резюмується в тексті заяви партії ОПЗЖ.