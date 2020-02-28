Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток

Розробники поліцейського мобільного додатку MyPol за підтримки міністра МВС Арсена Авакова запустили проект в Києві. Про це розповідається в релізі проекту.

За допомогою мобільного додатку MyPol можна відправити сигнал SOS одним кліком, оцінити роботу поліцейських, залишити відгук про конкретного оперативника, а також читати новини або знайти найближче відділення на інтерактивній карті.

Проект реалізован волонтерами за підтримки Асоціації Noosphere. Додаток вже доступний для скачування у Google Play і Apple Store та повноцінно працює в 23 обласних центрах України. Наразі додаток встановили вже 110 746 людини. Кожного тижня їм користується майже половина - 50 623 людини.

"Додаток охоплює всі скарги на правопорушення. Ми вважаємо, що сервісом можна користуватись не тільки під час питання "життя чи смерть", але й, наприклад, щоб проінформувати про неправомірне паркування, чи невикористання пасків безпеки у таксі, або про телефонну розмову водія маршрутки під час їзди. Чи, як приклад, якщо ваші гучні сусіди не дають вам спати уночі - також скористайтесь додатком, - зазначив СЕО проекту My Pol, Дмитро Подворчанський. - Ми маємо за мету не тільки зробити сервіс, а і змінити культуру звернень до правоохоронних органів. Крім цього у додатку є можливість оцінити оперативників, що приїхали на місце події, як у сервісі Uber-водія".

Раніше видання Букви назвало Авакова "незамінним та найвпливовішим міністром".