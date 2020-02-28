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28 лютого 2020, пʼятниця, 08:49 10
Верховна Рада і партії 2020-02-28T11:00:02+02:00
Українські Новини
Замість руху до миру український МЗС "будує" на Донбасі бетонну стіну, - Льовочкін

Замість руху до миру український МЗС "будує" на Донбасі бетонну стіну, - Льовочкін

Ірина Дорофейчук
Опозиційна платформа - За життя, Сергій Льовочкін, конфлікт на Донбасі, ОПЗЖ, Міністерство закордонних справ України
Сергій Льовочкін. Фото прес-служби ОПЗЖ
Сергій Льовочкін. Фото прес-служби ОПЗЖ

Україна не отримала в 2019 році довгоочікуваного миру. Майже три місяці по тому замість виконання досягнутих у Нормандському форматі домовленостей міністр закордонних справ продовжив риторику режиму будівників стіни - Порошенка і Яценюка. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін, інформує портал політичної сили.

"Минуло майже три місяці з Паризької зустрічі у Нормандському форматі. Але замість виконання досягнутих домовленостей знову чуємо від керівництва українського МЗС про "план Б" - шестиметрову бетонну стіну. Подібні ідеї вже неодноразово озвучувалися раніше - саме це говорив українським громадянам режим Порошенка, який з ганьбою програв вибори. На жаль, ні в риториці, ні в діях з тих пір нічого не змінилося", - вважає Сергій Льовочкін.

Закономірно, що, згідно з останнім опитуванням КМІС, переважна більшість - 70% українських громадян - вважає, що влада не справляється із завданням повернення миру в Україну, і риторика нинішнього голови МЗС тільки посилює розчарування людей.

"Немає інших шляхів до миру, ніж прямий діалог усіх сторін, реалізація домовленостей, досягнутих у Парижі, і прийняття законів, передбачених Мінськими угодами. Якщо керівництво МЗС цього не розуміє і своїми пропозиціями тільки ускладнює ситуацію - його потрібно змінити", - підкреслив політик.

"Наша партія неодноразово заявляла про готовність допомогти владі повернути Донбас в Україну та Україну в Донбас. Ми внесли всі необхідні для політичного врегулювання проекти рішень. Все, що потрібно зробити владі - проявити політичну волю і привести Україну до миру", - резюмував народний депутат.

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