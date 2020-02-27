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27 лютого 2020, четвер, 21:25 354
Суспільство 2020-02-27T21:34:04+02:00
Українські Новини
Профспілка Приватбанку просить закрити на карантин співробітницю з підозрою на коронавірус, - ЗМІ

Профспілка Приватбанку просить закрити на карантин співробітницю з підозрою на коронавірус, - ЗМІ

Ярина Вацяк

Профспілка працівників центрального офісу Приватбанку звернувся до губернатора Дніпропетровської області Олександра Бондаренко, голові облради Святославу Олійнику і меру Дніпра Борису Філатову з проханням вжити заходів для забезпечення безпеки співробітників і недопущення поширення коронавіруса. Про це йдеться у зверненні профспілки до чиновників, пише "РБК-Україна".

За інформацією профспілки, керівник напрямку "Управління змінами" Цзен Ні, громадянка КНР, 31 січня 2020 року перебувала у відпустці в Китаї в зоні, яка межує з місцем спалаху коронавіруса COVID-19 і при цьому 24 лютого Цзен Не з'явилася на робочому місці в Дніпрі за адресою Набережна Перемоги, 30 — в будівлі, де працює більше тисячі людей.

"Оскільки чинне керівництво банку не проінформувало працівників про небезпеку, а на запити профспілки має стійку звичку не відповідати, враховуючи занепокоєння колективу, особливо після смерті від пневмонії нашої колеги А. Литвиненко — просимо прийняти термінові заходи по ізоляції Цзен Ні та проходження карантину. Також просимо правоохоронні органи провести перевірку та притягнути до відповідальності осіб, які не прийняли належних заходів для запобігання епідемії вірусу", - йдеться у повідомлені.

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