Кіяновська, Прохасько і ДахаБраха: названі лауреати Шевченківської премії 2020

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка визначив лауреатів премії 2020 року, серед яких у номінації “Література” - два переможці: Тараса Прохасько зі збіркою есеїв “Так, але...” та Маріанна Кіяновська з книгою поезій “Бабин Яр. Голосами”, повідомляє Суспільне.

У номінації “Публіцистика, журналістика” лауреаткою стала воєнна кореспондентка Євгенія Подобна з книгою “Дівчата зрізають коси”. Це спогади 25 жінок, які брали участь в російсько-українській війні у складі Збройних сил України та добровольчих підрозділів у 2014-2018 роках. Йдеться про бойові операції різних років на Луганщині та Донеччині, про звільнення українських міст та сіл від окупантів, спогади про побратимів, місцевих мешканців, воєнний побут, а також роздуми про становище жінки в українському війську в різні періоди війни. Розповіді доповнені фотографіями із зони бойових дій.

Відомий український етно-хаос гурт “ДахаБраха” (Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Олена Цибульська, Ірина Коваленко) з альбомом “Шлях” (2016) здобув перемогу в номінації “Музичне мистецтво”. Самі автори зазначили, що альбом створювався в дуже складний час для України. “Ми хочемо присвятити його тим, хто віддав своє життя за нашу свободу, тим, хто продовжує стояти на її сторожі і тим, хто йде непростим шляхом вільної людини, не втрачаючи надії”, - йдеться в анотації.

У номінації “Візуальні мистецтва” переміг мистецький проєкт “Карусель” Олександра Глядєлова. Автор поєднує світлини, зроблені в різний час і за різних обставин - у дитячих інтернатах, місцях позбавлення волі, в'язничних лікарнях, включно з кадрами воєнної української реальності, в єдине полотно (коло). Візуальна послідовність перетворюється на цілісне нерозривне полотно колективної біографії. Художник виявляє основи людського в складності історичності як головної умови існування людини серед інших представників біологічного світу.

Опера-реквієм “Йов” (“Iyov”, створена в 2015 році) Влада Троїцького, Романа Григоріва та Іллі Разумейка — лауреатка в номінації “Театральне мистецтво”. "Йов" поєднує риси античної грецької драми, барокової опери, ораторії, реквієму та риси постмодерного театру. Музика опери поєднує мінімалізм і авангард, неокласицизм і рок.

Голова комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка Юрій Макаров у коментарі Суспільному пояснив, що цього року не вручатимуть премію в номінації “Кіномистецтво”, оскільки, на думку членів комітету, представлені номінанти — фільм “Какофонія Донбасу” Ігоря Мінаєва та документальний фільм “Будинок “Слово” Тараса Томенка — не відповідають за масштабом суті премії.

Стосовно двох лауреатів у номінації "Література" він зазначив, що такий прецедент уже був минулого року.

“Ми намагаємося зробити премію такою, яка б визначала перспективні тренди. Всі цьогорічні лауреати — енергетичні та сучасні, новаторські, відповідають баченню Тараса Шевченка як брендоутворюючого фактора”, - сказав Юрій Макаров.

За його словами, роботи-переможці мають бути цікаві насамперед молодим українцям. “Це своєрідний компас, як має розвиватися культура”, - вважає голова комітету.

Як повідомляли Українські Новини, лауреатами Шевченківської премії 2018 року стали Емма Андієвська, Сергій Плохій, Вікторія Польова, Павло Маков, Володимир Тихий, Ярослав Пілунський, Сергій Стеценко та Юрій Грузинів.

Також в 2017 премію Шевченка присудили 4 лауреатам.