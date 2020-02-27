У Жмеринці "тітушки" міського голови Світлака жорстоко побили активістів, – Нацдружини

У Жмеринці відбулися сутички між громадськими активістами, представниками Нацдружин та поліцією, разом з якою чомусь опинились невідомі молодики в цивільному. У результаті більше десяти активістів постраждали, в одного проламаний череп. Причиною сутичок стала спроба місцевих жителів потрапити на засідання Жмеринської міськради, під час якого мало розглядатися питання про позбавлення повноважень в. о. голови міста Юрія Світлака.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацдружин.

"Тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які прийшли на сесію міської ради. Більше десяти людей постраждали, в одного проламаний череп. Усе почалося з того, що у Жмеринській міській раді мало розглядатися питання про позбавлення повноважень в. о. міського голови, секретаря міськради Юрія Світлака. У місцевих жителів були питання до мера про кримінальну справу щодо хабарництва у розмірі 250 тисяч гривень, сумнівних витрат коштів місцевого бюджету та корупційного бізнесу родини Світлака", – сказано на сайті Нацдружин.

Представники патріотичного осередку повідомляють, що Юрій Світлак у місті має репутацію людини, пов'язаної з криміналітетом. Тому, попри значну кількість порушень і скандалів з його участю, місцева громада не протестувала проти його призначення до сьогодні, бо боялася. І схоже, не даремно. Коли біля міськради з'явився намет активістів з написом "Відверто про корупцію, малою правдою до великих змін", його моментально розтрощили невідомі. Жінок, які знаходилися всередині, побили.

"Знесли намет громадської організації, яка проводила соціологічне опитування щодо корупції у місті. Найманці побили дівчат, які знаходилися у наметі, зламали обладнання. Тоді громада вийшла на протест. У приміщенні міськради голова зустрів людей кордоном тітушок, яких захищали поліцейські у повному спорядженні. Тітушки за підтримки поліції накинулися на мітингарів, зав’язалася бійка. Активістів "Нацдружин" затягували у приміщення, жорстоко били стільцями та кийками. Тим, кого затримала поліція, надягали кайданки і добивали на підлозі", – розповідається у повідомленні.

Зауважимо, що на відеозаписі подій добре видно, як невідомі молодики "розправилися" з наметом активістів і побили жінок, які у ньому знаходилися – одну з них повалили на землю. Також на записі зафіксовані невідомі молодики, які разом з нібито поліцією збили з ніг одного з активістів та почали бити його ногами, що явно не схоже на методи роботи справжніх силовиків.