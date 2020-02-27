Криклій причетний: спливли нові деталі обшуків у держсекретаря МІУ Галущака

Обшуки, які проводило Державне бюро розслідувань у кабінеті держсекретаря Міністерства інфраструктури України Андрія Галущака були зафіксовані по факту “обналу” державних коштів. До них також причетний і сам голова Мін'юсту Владислав Криклій.

Про це посилаючись на джерело в правоохоронних органах пише Telegram-канал "Темний лицар", повідомляє "НАШ".

Сам міністр повідомляв, що претензій до Галущака не має.

Також відмітимо, що Криклія не вперше звинувачують до конвертаційних центрів. Раніше компанія ТОВ “Вебікс” (де Криклій був бенефіціаром) стала фігурантом кримінального провадження за фактом фіктивного підприємництва та сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, 11 лютого правоохоронці провели обшук в кабінеті держсекретаря Міністерства інфраструктури України Андрія Галущака.

“Це той самий Галущак, який працював у Каськіва в "Укрзалізниці" і разом з ним підозрювався у величезних розкраданнях. А на посаду в МІУ його, кажуть, простягнув Кононенко. І Галущак не підвів – відразу після призначення він в інтересах Кононенко провів кадрову ротацію на Одеському припортовому заводі, призначаючи туди потрібного Кононенко людини. За ним стільки підозрілих справ, що залишається тільки гадати – чому до нього завітали правоохоронці. Чекаємо подробиць”, - написав політолог Олексій Голобуцький у Facebook.

Також нагадаємо, що ім'я Андрія Галущака вспливало в скандальній переписці "Джокера" з уже колишнім заступником міністра інфраструктури Владислава Криклія Олександрою Клітіною. Тоді вона жалілась пранкеру, що Криклій наблизив до себе Галущака "на якому ніде тавра ставати" і який, ніби-то "ще китайський експрес розкрадав при Януковичу. Також Клітіна стверджувала, що Галущак, разом з Криклієм, причетний до певних оборудок з цистернами.

Скріншот переписки: