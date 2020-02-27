підписатися на розсилку
24.25 24.64
26.35 26.89
˟
  • Новини
  • Політика
  • Криклій причетний: спливли нові деталі обшуків у держсекретаря МІУ Галущака
27 лютого 2020, четвер, 18:23 325
Політика 2020-02-27T18:32:43+02:00
Українські Новини
Криклій причетний: спливли нові деталі обшуків у держсекретаря МІУ Галущака

Криклій причетний: спливли нові деталі обшуків у держсекретаря МІУ Галущака

Ярина Вацяк
Владислав Криклій
Владислав Криклій

Обшуки, які проводило Державне бюро розслідувань у кабінеті держсекретаря Міністерства інфраструктури України Андрія Галущака були зафіксовані по факту “обналу” державних коштів. До них також причетний і сам голова Мін'юсту Владислав Криклій.

Про це посилаючись на джерело в правоохоронних органах пише Telegram-канал "Темний лицар", повідомляє "НАШ".

Сам міністр повідомляв, що претензій до Галущака не має.

Також відмітимо, що Криклія не вперше звинувачують до конвертаційних центрів. Раніше компанія ТОВ “Вебікс” (де Криклій був бенефіціаром) стала фігурантом кримінального провадження за фактом фіктивного підприємництва та сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, 11 лютого правоохоронці провели обшук в кабінеті держсекретаря Міністерства інфраструктури України Андрія Галущака.

“Це той самий Галущак, який працював у Каськіва в "Укрзалізниці" і разом з ним підозрювався у величезних розкраданнях. А на посаду в МІУ його, кажуть, простягнув Кононенко. І Галущак не підвів – відразу після призначення він в інтересах Кононенко провів кадрову ротацію на Одеському припортовому заводі, призначаючи туди потрібного Кононенко людини. За ним стільки підозрілих справ, що залишається тільки гадати – чому до нього завітали правоохоронці. Чекаємо подробиць”, - написав політолог Олексій Голобуцький у Facebook.

Також нагадаємо, що ім'я Андрія Галущака вспливало в скандальній переписці "Джокера" з уже колишнім заступником міністра інфраструктури Владислава Криклія Олександрою Клітіною. Тоді вона жалілась пранкеру, що Криклій наблизив до себе Галущака "на якому ніде тавра ставати" і який, ніби-то "ще китайський експрес розкрадав при Януковичу. Також Клітіна стверджувала, що Галущак, разом з Криклієм, причетний до певних оборудок з цистернами.

Скріншот переписки:

 

Більше новин про:

У Польщі повідомили про перший випадок захворювання на коронавірус, - ЗМІ
Київ визначив лікарні, куди будуть приймати хворих на коронавірус
Новини
Криклій причетний: спливли нові деталі обшуків у держсекретаря МІУ Галущака 18:23
Суд визнав незаконним обшук в будинку журналіста "1+1" 18:07
Торгово-промислова палата України консолідує позицію експортерів щодо перегляду та підготовки соглашений с ЕС, Великобританией и Турцией 18:01
Дозвіл "Ментинвесту" на концентрацію шахтоуправління "Покровське" зменшить дефіцит коксівного вугілля в Україні, - депутат 17:59
Мінування Палацу спорту: поліція не виявила вибухівку 17:45
більше новин
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Зоряна Скалецька Фото: МОЗ
ВООЗ передала реагенти для коронавірусу, вистачить для перевірки 900 людей, - Скалецька 10:53 Відео
Мулитик. Скріншот: YouTube/Моз України
У МОЗ показали українцям мультики, як не заразитися коронавірусом 10:59
Підозрюваний в корупції екс-член наглядової ради "Укрзалізниці" намагається відновитися через суд, - блогер Наумович 08:39
Компанії Олега Бахматюка сплатили 7,7 млрд грн податків до бюджету країни 10:27 Інфографіка
більше новин
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки 11:29 Інфографіка
В Італії українка захворіла на коронавірус Covid-19, - ЗМІ 08:18
Коронавірус зафіксували в Грузії: інфікований подорожував Іраном 22:14
Перший випадок захворювання на коронавірус зафіксували в Румунії 21:15
більше новин
Про евакуацію українців через коронавірус в Італії поки не йдеться, - МЗС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok