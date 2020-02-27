Дозвіл Антимонопольного комітету щодо купівлі "Метінвестом" контрольного пакету акцій шахтоуправління "Покровське" дозволить видобувати більше дефіцитного в Україні коксівного вугілля. Про це заявила народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб.

Депутат нагадала, що в Україні протягом багатьох років є дефіцит коксівного вугілля, яке необхідне металургійній промисловості. Найбільше з підприємств, що видобуває це вугілля – ШУ "Покровське", 24,9% акцій якого у 2018 році викупив "Метінвест". Нині компанія готова збільшити інвестиції в підприємство, щоб наростити видобуток коксівного вугілля, для чого має намір купити 75% акцій підприємства, проте для цього потрібне рішення Антимонопольного комітету.

"Шахтоуправління Покровське – вони є щасливі, тому що там коксівне вугілля. Якраз коксівного вугілля зараз не вистачає в Україні. Ми його вимушені зараз завозити з-за кордону. Але, якщо є те вугілля, запаси вугілля, чому б не інвестувати і не добувати більше того вугілля? І саме компанія "Метінвест" зараз хоче це зробити, але, на превеликий жаль, поки що є ще питання з Антимонопольним комітетом", - сказала Гриб.

Вона також висловила сподівання, що АМКУ ухвалить позитивне рішення з цього питання, наголосивши, що на сьогодні бажаючих інвестувати у вугільну галузь небагато і для таких інвесторів потрібно створювати максимально сприятливі умови.

"Я сподіваюся, що вони будуть вирішені, особливо після того, коли сьогодні (25 лютого на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України– ред.) президент показав свою підтримку вуглевидобувній галузі. І особливо, якщо хтось хоче вкладати в цю галузь, то тут треба просто, знаєте, носити на руках тих інвесторів, які готові це робити. Тому що не так багато вже інвесторів будуть вкладати у вугільну галузь", - сказала Гриб.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що "Метінвест" готовий інвестувати 4 млрд грн в розвиток ШУ "Покровське" після придбання контрольного пакету акцій компанії. Та зазначали, що після того, як "Метінвест" у 2018 році увійшов до складу акціонерів ШУ "Покровське", викупивши 24,9% його акцій, підприємство зі збиткового стало прибутковим - 2019 рік воно закінчило з чистим прибутком в 925 млн. грн., в той час, як у 2018 році був чистий збиток 988 млн. грн.