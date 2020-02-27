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  • КМІС представив результати соцопитування: проти відставки прем'єра Гончарука 37% респондентів
27 лютого 2020, четвер, 17:43 352
Політика 2020-02-27T18:20:53+02:00
Українські Новини
КМІС представив результати соцопитування: проти відставки прем'єра Гончарука 37% респондентів

КМІС представив результати соцопитування: проти відставки прем'єра Гончарука 37% респондентів

Ольга Фандорина
КМІС, Олексій Гончарук

37% українців проти відставки прем'єр-міністра України Олексія Гончарука і вважають, що Кабмін повинен продовжить свою роботу під його керівництвом. Такі дані надав Київський міжнародний інститут соціології за результатами соціологічного дослідження, проведеного 21-25 лютого.

Згідно з результатами, до Гончаруку в лютому позитивно ставляться 8% опитаних, негативно - 33%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто відноситься до прем'єра позитивно, зменшилася на 4 процентних пункту (було 12%), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 11 процентних пунктів (було 22%).

Погіршилася оцінка дій Кабміну порівняно з груднем: на 14 процентних пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 35% до 21%), і на 20 процентних пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 46% до 66%).

Відносна більшість опитаних (44%) вважає, що треба відправити у відставку нинішній склад Кабінету Міністрів. 37% вважають, що уряд на чолі з Гончаруком ще належить працювати.

КМІС проводив опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки не перевищує 3%.

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