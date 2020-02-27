Паніка і тваринні інстинкти: Кернес розповів про стрілянину на "Барабашово"

Мер Харкова Геннадій Кернес прокоментував сутички між підприємцями і охоронним агентством, які сталися вдень 27 лютого в Харкові на ринку "Барабашово". Про це повідомляє "КП в Україні".

"Те, що я побачив сьогодні на Барабашово - це паніка і тваринні інстинкти. Агресія і хамство. Людей я не звинувачую: роками їх тримали на повідку, вони будувалися без документів, їх змушували платити ринку данину за роки вперед, а коли прийшов час пролити світло на цю клоаку, їм оголосили ворога - Кернес", - зазначив міський голова.

У свою чергу, градоначальник вважає, що ворог господарів ринку Барабашова - аж ніяк не мер, а їх власна жадібність. Кернес попередив опонентів, що "сховатися за спину людей не вийде".

"Сьогодні комунальні служби зносили незаконну рекламну конструкцію, ні одне торгове місце не зворушено і не буде, поки підприємці не отримають безкоштовно заміну", - пообіцяв мер Харкова.

Кернес зазначив, що незаконне використання землі концерн АВЕК доводиться і вже не раз доведено в суді. А розібратися з діями бойовиків, "фельдматушек" (Олександр Фельдман - бізнесмен, якому належить "Барабашово", - прим.авт.), які з ранку перекрили дороги, підпалювали і розпалювали конфлікт - це відповідальність правоохоронців.

Що стосується дороги, яка повинна пройти по території ринку (для чого повинен пройти демонтаж частини торгових площ), то вона, запевнив Геннадій Кернес, в будь-якому випадку буде добудована.

"Ми закінчимо розпочате. Не втомлюся говорити, що дорога буде побудована. Дорога будується для харків'ян", - зазначив мер.

Нагадаємо, що 27 лютого біля ТЦ "Барабашово" сталися зіткнення між групою людей у камуфляжній формі без розпізнавальних знаків і підприємцями, які протестують проти планів будівництва дороги по території торгового центру.

Нападники використовували палиці, ножі, арматуру, вогнепальну зброю, а також гранати, застосували сльозогінний газ. За інформацією "STOP–дорога!", у лікарні з пораненнями і травмами різного ступеня тяжкості звернулися близько 15 підприємців та працівників Торгового центру.