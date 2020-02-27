Заміна половини членів комісії в окрузі №179 може означати підготовку до зриву виборів, – КВУ

Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців України" (КВУ) заявила, що заміна половини членів виборчих комісій в окрузі №179 (Харківська область) є нетиповою та викликає нерозуміння.

Про це йдеться у заяві, яка опублікована на офіційному веб-сайті організації.

КВУ повідомив, що 24 лютого було прийнято постанову Центральної вборчої комісії (ЦВК), якою було замінено половину членів комісії та її голову в окрузі №179.

"Зокрема, достроково було припинено повноваження голови та члена комісії від політичної партії "Слуга народу", а також замінено чотирьох членів комісії, включених до складу ОВК за поданням голови ЦВК. КВУ відзначає, що заміни членів комісій від політичних партій, які їх висунули, є звичною практикою і часто можуть свідчити, що той чи інший член комісії не демонструє достатньої лояльності до партії, яка його висунула. Однак заміни членів комісії з боку ЦВК є менш частою практикою і можуть викликати нерозуміння", – зазначили автори заяви.

Особливе нерозуміння для КВУ викликає синхронність заміни у складі комісії як зі сторони однієї з політичних партій, так і з боку ЦВК.

"КВУ нагадує, що прецеденти використання технології зриву виборів вже мали місце в Україні раніше. Зокрема, в 2012 році ЦВК прийняла рішення про неможливість встановити результати на 5 виборчих округах", – повідомляється у заяві.

КВУ висловив стурбованість ситуацією, що склалася в окрузі №179 , та закликав новопризначених членів окружної виборчої комісії до належного виконання своїх обов’язків та безумовного дотримання норм чинного законодавства.

"Одночасно КВУ звертається до представників міжнародних організацій та іноземних держав приділити належну увагу виборам у 179 окрузі та слідкувати за дотриманням принципів вільного, чесного і демократичного голосування", – підсумували в заяві.

Вибори в окрузі №179 в Харківській області відбудуться 15 березня. Раніше у Комітеті виборців України заявили про застосуванні у 179 окрузі "брудної" технології – висунення клону. ЦВК зареєструвала двійника лідера виборчих перегонів Юлії Світличної. Також було зафіксовано поширення "чорної" агітпродукції проти Юлії Світличної. Можливими замовниками є представники партії "Слуга народу", які платили по 500 гривень. Дані про це опублікував генеральний директор КВУ Олексій Кошель.