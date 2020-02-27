підписатися на розсилку
24.25 24.64
26.35 26.89
˟
  • Новини
  • Політика
  • Людей з пістолетами, прутами і гранатами на "Барабашово" направив Кернес, - підприємці
27 лютого 2020, четвер, 16:58 322
Політика 2020-02-27T17:45:02+02:00
Українські Новини
Людей з пістолетами, прутами і гранатами на "Барабашово" направив Кернес, - підприємці

Людей з пістолетами, прутами і гранатами на "Барабашово" направив Кернес, - підприємці

Ольга Фандорина
Барабашово, Геннадій Кернес, Харків
Барабашово. Фото: newsroom.kh.ua
Барабашово. Фото: newsroom.kh.ua

"Харківський міський голова Геннадій Кернес, розповідаючи журналістам на місці зіткнень біля ТЦ "Барабашово" про те, що всі підприємці, чиї торгівельні точки будуть знесені у разі будівництва через територію торгового центру дороги, будуть забезпечені торговими місцями - бреше", - заявили представники групи підприємців "STOP–дорога!".

За словами підприємців ТЦ "Барабашово", Геннадій Кернес говорить про те, що всіх запрошує в міськраду, а насправді зустрічається тільки з представниками лояльної йому так званої "ініціативної групи", багато представників якої навіть не є підприємцями "Барабашово", а тільки створюють потрібну меру "картинку" для ЗМІ.

"Кернес постійно хвалиться "Містом в смартфоні", а не може навіть на сайт міськради викласти плани нових торгових місць. Вже мовчимо про те, щоб зустрітися з реальними працівниками ринку: Ніхто з реальних підприємців ніяких пропозицій не отримував. Мер за звичкою "грає в наперстки", а всі його дії спрямовані зовсім не на те, щоб покращити життя харків'ян і умови роботи підприємців, а на те, щоб просто знести ринок і таким чином помститися його засновнику - Олександру Фельдману, про що він і сам не соромлячись говорить", - заявили підприємці.

"Ми знаємо про те, що саме Кернес стоїть за загостренням ситуації навколо ринку і саме за його вказівкою сьогодні на "Барабашово" прислали "титушек" з пістолетами, прутами і гранатами, в результаті чого постраждали люди", - підкреслили в групі "STOP–дорога!".

Нагадаємо, що 27 лютого біля ТЦ "Барабашово" сталися зіткнення між групою людей у камуфляжній формі без розпізнавальних знаків і підприємцями, які протестують проти планів будівництва дороги по території торгового центру.

Нападники використовували палиці, ножі, арматуру, вогнепальну зброю, а також гранати, застосували сльозогінний газ. За інформацією "STOP–дорога!", у лікарні з пораненнями і травмами різного ступеня тяжкості звернулися близько 15 підприємців та працівників Торгового центру.

Більше новин про: Барабашово Геннадій Кернес Харків

У Польщі повідомили про перший випадок захворювання на коронавірус, - ЗМІ
Київ визначив лікарні, куди будуть приймати хворих на коронавірус
Новини
Мінування Палацу спорту: поліція не виявила вибухівку 17:45
КМІС представив результати соцопитування: проти відставки прем'єра Гончарука 37% респондентів 17:43
НАБУ обшукало кабінет підозрюваної у корупції Кондзели 17:23
У низці аптек Києва розкупили маски: де купити 17:18
Паніка і тваринні інстинкти: Кернес розповів про стрілянину на "Барабашово" 17:13
більше новин
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Зоряна Скалецька Фото: МОЗ
ВООЗ передала реагенти для коронавірусу, вистачить для перевірки 900 людей, - Скалецька 10:53 Відео
Мулитик. Скріншот: YouTube/Моз України
У МОЗ показали українцям мультики, як не заразитися коронавірусом 10:59
Підозрюваний в корупції екс-член наглядової ради "Укрзалізниці" намагається відновитися через суд, - блогер Наумович 08:39
Компанії Олега Бахматюка сплатили 7,7 млрд грн податків до бюджету країни 10:27 Інфографіка
більше новин
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки 11:29 Інфографіка
В Італії українка захворіла на коронавірус Covid-19, - ЗМІ 08:18
Коронавірус зафіксували в Грузії: інфікований подорожував Іраном 22:14
Перший випадок захворювання на коронавірус зафіксували в Румунії 21:15
більше новин
Про евакуацію українців через коронавірус в Італії поки не йдеться, - МЗС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok