Людей з пістолетами, прутами і гранатами на "Барабашово" направив Кернес, - підприємці

"Харківський міський голова Геннадій Кернес, розповідаючи журналістам на місці зіткнень біля ТЦ "Барабашово" про те, що всі підприємці, чиї торгівельні точки будуть знесені у разі будівництва через територію торгового центру дороги, будуть забезпечені торговими місцями - бреше", - заявили представники групи підприємців "STOP–дорога!".

За словами підприємців ТЦ "Барабашово", Геннадій Кернес говорить про те, що всіх запрошує в міськраду, а насправді зустрічається тільки з представниками лояльної йому так званої "ініціативної групи", багато представників якої навіть не є підприємцями "Барабашово", а тільки створюють потрібну меру "картинку" для ЗМІ.

"Кернес постійно хвалиться "Містом в смартфоні", а не може навіть на сайт міськради викласти плани нових торгових місць. Вже мовчимо про те, щоб зустрітися з реальними працівниками ринку: Ніхто з реальних підприємців ніяких пропозицій не отримував. Мер за звичкою "грає в наперстки", а всі його дії спрямовані зовсім не на те, щоб покращити життя харків'ян і умови роботи підприємців, а на те, щоб просто знести ринок і таким чином помститися його засновнику - Олександру Фельдману, про що він і сам не соромлячись говорить", - заявили підприємці.

"Ми знаємо про те, що саме Кернес стоїть за загостренням ситуації навколо ринку і саме за його вказівкою сьогодні на "Барабашово" прислали "титушек" з пістолетами, прутами і гранатами, в результаті чого постраждали люди", - підкреслили в групі "STOP–дорога!".

Нагадаємо, що 27 лютого біля ТЦ "Барабашово" сталися зіткнення між групою людей у камуфляжній формі без розпізнавальних знаків і підприємцями, які протестують проти планів будівництва дороги по території торгового центру.

Нападники використовували палиці, ножі, арматуру, вогнепальну зброю, а також гранати, застосували сльозогінний газ. За інформацією "STOP–дорога!", у лікарні з пораненнями і травмами різного ступеня тяжкості звернулися близько 15 підприємців та працівників Торгового центру.