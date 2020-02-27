Крадіжка газу несе ризик безпеки життя людей, - Київоблгаз

На Київщині майже 8 тис. підприємств. Починаючи з 2016 року виявлено понад 1,3 тис. втручань у роботу лічильників газу. За статистикою це кожне 7-е підприємство. Крадіжка газу піддає небезпеці життя людей та їх здоров'я. Якщо в 2016 році таких порушень було лише 62, то вже через рік ця цифра зросла майже в 6 разів і стала постійно збільшуватися. На кінець 2019 року показник досяг 1337 зафіксованих фактів.

З 2017 року відділ економічної безпеки "Київоблгазу" спільно з топ-менеджментом компанії розробив кардинально нову стратегію роботи по виявленню незаконних дій. До роботи були залучені високотехнологічне обладнання і нове програмне забезпечення, яке дозволяє виявляти факти втручання в роботу промислових лічильників і незаконні врізки в систему газопостачання.

Порушення почастішали зі стрімким зростанням цін на природний газ. Власники підприємств таким чином намагаються здешевити собівартість виробленої продукції.

"Поряд з боротьбою з незаконним відбором газу вживаються заходи щодо забезпечення безпеки споживачів в тому числі і працівників зазначених підприємств щоб керівництво такими діями не піддавали їх і оточуючих на небезпеку", - відзначає директор з безпеки АТ "Київоблгаз" Ігор Мозоль.

Всі матеріали за фактами порушень направлені в правоохоронні органи чи суд. За останні 4 роки шахраям було нараховано штрафів більш ніж на 37 млн грн. На сьогодні вже сплачено 22 млн грн. У випадках, коли підприємство не можуть сплатити штраф це призводить до арешту та списання майна з підприємств.

Якщо ви володієте інформацією про незаконні дії з природним газом повідомляйте за телефоном "104" або "102".