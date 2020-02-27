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27 лютого 2020, четвер, 13:13 367
Вибори 2020-02-27T15:00:03+02:00
Українські Новини
Нової "врадіївки" не уникнути, якщо влада зірве вибори у 179 окрузі, - Карасьов

Нової "врадіївки" не уникнути, якщо влада зірве вибори у 179 окрузі, - Карасьов

Сергій Паламаренко
Слуга народа, Вадим Карасьов, Юлія Світлична, Центральна виборча комісія України, Олексій Кошель, Вибори до Верховної Ради
Вибори. Фото: 24tv.ua
Вибори. Фото: 24tv.ua

У разі, якщо влада спробує зірвати або сфальсифікувати вибори у 179 окрузі - це може привести до нової "врадіївки". Про це заявив політолог Вадим Карасьов під час прямого ефіру на 112 каналі.

За його словами, влада намагається сфальсифікувати вибори у 179 окрузі на Харківщині.

"Юлія Світлична випереджає Алєксєйчук зі "Слуги народу" у 5 разів. У неї 62 (відсотка - прим. ред.), там 12. А влада намагається щось робити, вже думають або зірвати вибори, або махлювати - фальсифікації, є така інформація. Якщо там будуть справді спроби зірвати вибори або фальсифікувати - там теж може бути "врадіївка", - заявив Карасьов.

Експерт додав, що програш представника партії влади може стати сигналом для місцевих еліт виставляти на місцеві вибори досвідчених та авторитетних кандидатів.

"Це такий прецедент, скажімо так, не сильно приємний для влади, якщо вони там програють з розгромним рахунком - у 5 разів. Знаєте, це ж не просто програти на фініші або вирвати перемогу - це програти відпочатку. Це означає, що місцеві еліти будуть виставляти таких гедлайнерів - досвідчених і авторитетних людей", - вважає Карасьов.

На думку Карасьова, успіх лідера передвиборної гонки по 179 округу Юлії Світличної безпосередньо пов’язаний з тим, що за свого молодого віку (35 років) вона вже має успішний досвід керівництва Харківською областю протягом останніх 3-х років.

"Юлія Світлична досвідчена, але їй 35 років всього - і "молоде обличчя", і вже "досвідчене", а не просто "нове", - підсумував експерт.

Вибори у 179 окрузі в Харківській області відбудуться 15 березня. За даними опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", Юлію Світличну готові підтримати 62,3% тих, хто вже визначився і має намір взяти участь у голосуванні. 12,5% підтримують Алєксєйчук як кандидата від партії "Слуга народу", 8,5% -Діденко як представника партії "Опозиційна платформа - За життя". Рейтинг інших кандидатів - менше 2%.

Раніше у Комітеті виборців України заявили застосуванні у 179 окрузі "брудної" технології - висунення клону. ЦВК зареєструвала двійника лідера виборчих перегонів Юлії Світличної. Також було зафіксовано поширення "чорної" агітпродукції проти Юлії Світличної. Можливими замовниками є представники "Слуги народу", які платили по 500 грн. Дані про це публікував гендиректор КВУ Олексій Кошель.

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