Верховна рада втрачає довіру громадян швидше Кабміну, - центр Разумкова

Верховна рада втрачає довіру громадян сильніше інших центральних органів влади. Про цього свідчать соціологічні дослідження, проведені Центром Разумкова.

Згідно з даними соцопитування, яке проводилося з 13 по 17 лютого, баланс довіри у Верховної Ради становить -37,1 бал. При цьому, згідно з опитуванням, проведеним Центром Разумкова у грудні, цей показник становив -17 балів. У цей же період Кабінет міністрів демонструє позитивні результати. Згідно з опитуванням, баланс довіри-недовіри до уряду склав -36,5 балів.

При цьому, якщо б вибори до парламенту відбулися найближчим часом, то найбільшу підтримку на них отримала б політична партія "Слуга народу" (36%). Партію "Опозиційна платформа - За життя" готові підтримати 15% респондентів, Європейську солідарність - 13%, "Батьківщину" - 10, партію "Сила і честь" - 5%. У порівнянні з січневими результатами опитування, рівень електорально підтримки партії "Слуга народу" знизився на 9%.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (40%). 15% респондентів мають намір голосувати за Бойка, 13,5% - за Порошенка, 10% - за Тимошенко.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.