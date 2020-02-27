Мости та траси: Кабмін затвердив додаткове фінансування Укравтодору на 20 млрд гривень, - радник прем'єра Юрій Голик

Мости та траси: Кабмін затвердив додаткове фінансування Укравтодору на 20 млрд гривень, - радник прем'єра Юрій

Як пише на своїй сторінці у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик, в рамках проекту "Велике Будівництво", ініційованого Президентом Володимиром Зеленським, в поточному році для ремонту мостів виділено фінансування в розмірі 500 млн гривень. Відповідне рішення, в числі інших, було прийнято сьогодні, 26 лютого, на засіданні Кабміну.

"Напередодні масового старту Національної програми "Велике Будівництво" по всій країні на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів день Укравтодору та доріг", - пише Голик.

Крім фінансування ремонту мостів уряд затвердив також порядок залучення Укравтодором кредитних коштів під державні гарантії, а також інвестиційні програми по трасах Одеса - Мелітополь - Новоазовськ і Київ - Суми - Харків.

"Прийнято Постанови:

- державні гарантії. Порядок залучення кредитних грошей для Укравтодору. 19,5 млрд грн;

- інвестиційний проект по трасі М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ. 90 млн грн;

- інвестиційний проект по трасі Н-07 Київ - Суми - Харків. 400 млн грн", - повідомляє подробиці радник прем'єра.

Кажучи про ремонт мостів, Голик уточнює, що виділена на 2020 рік сума 500 млн гривень включає також ремонт мостів через Дніпро у Запоріжжі.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що для будівництва запорізьких мостів вже проведено тендер, в результаті якого заплановану вартість робіт вдалося знизити на 422 млн гривень. Першу чергу будівництва планують завершити протягом півтора років.