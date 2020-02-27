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  • Компанії Олега Бахматюка сплатили 7,7 млрд грн податків до бюджету країни
27 лютого 2020, четвер, 10:27 358 Інфографіка
Економіка 2020-02-27T10:27:07+02:00
Українські Новини
Компанії Олега Бахматюка сплатили 7,7 млрд грн податків до бюджету країни

Компанії Олега Бахматюка сплатили 7,7 млрд грн податків до бюджету країни

Петро Стуженко
Олег Бахматюк, Авангард, Бахматюк, Ukrlandfarming, Укрлендфармінг
Укрлендфармінг Фото: Укрлендфармінг
Укрлендфармінг Фото: Укрлендфармінг

Сума податків і зборів, отриманих бюджетом України від Групи компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" за три роки, складає 7,722 млрд грн. Про це повідомила прес-служба одного з найбільших агрохолдингів в заяві, розміщеній на на офіційному сайті компанії. 

Протягом 2017-2019 років Група компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" сплатила до бюджету країни 7,722 млрд грн. З них до державного бюджету спрямовано 3,9 млрд грн (ПДВ - 2,1 млрд, податок на прибуток - 31,4 млн, єдиний соціальний внесок - 1,5 млрд, військовий збір – 234 млн). До місцевих бюджетів сплачено 3,65 млрд грн (податок на доходи фізосіб – 2,4 млрд, єдиний податок (4 група)  – 449 млн, податок на землю та за оренду землі – 779 млн). Інших податків та зборів виплачено 167 млн грн. Окрім того, компанія зазначає, що забезпечує достойною роботою близько 27 тисяч українців та генерує близько 1% ВВП України.

Разом з тим компанія відзначила, що за три роки отримала від держави дотації на суму 449 млн грн, з них останні два роки дотації компанією отримувались лише на на утримання корів та молодняка великої рогатої худоби. Ця галузь є традиційно дотаційною і в країнах Євросоюзу. У 2019 році сума отриманих групою компаній дотацій складала лише 12 млн грн з розподілених державою між аграріями 4 млрд грн. 

Група компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" - один з найбільших агрохолдингів країни за розмірами земельного банку. Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Група компаній займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів. Підприємства агрохолдингу є одними з найбільших платників податків України.

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