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27 лютого 2020, четвер, 09:37 16
Суспільство 2020-02-27T10:00:01+02:00
Українські Новини
Атестаційна колегія МОН позбавила докторського ступеня брата Віктора Ющенка

Атестаційна колегія МОН позбавила докторського ступеня брата Віктора Ющенка

Елена Новикова
Міністерство освіти України, Віктор Ющенко, Петро Ющенко, Ступінь доктора наук, Ступінь кандидата наук
Засідання Атестаційної колегії МОН. Фото: прес-служба МОН
Засідання Атестаційної колегії МОН. Фото: прес-служба МОН

26 лютого Атестаційна колегія Міністерства освіти та науки скасувала рішення про присудження ступенів доктора та кандидата наук трьом претендентам за плагіат, низький рівень дисертаційних досліджень і невідповідність паспорту наукової спеціальності. Серед них брат Віктора Ющенка, Петро Ющенко, якого раніше звинувачували в плагіаті дисертації. Про це йдеться в повідомленні Міністерства освіти та науки.

Повідомляється, що Атестаційна колегія Міносвіти скасувала рішення про присудження ступеня доктора наук Петру Ющенко за невідповідність його дисертації належним критеріям, зокрема за плагіат. Тема дисертації - "Києворуська спадщина в історичній пам'яті українського суспільства (XII - початок XXI ст.)". Проте ступінь кандидата наук у Петра Ющенка залишилася.

Також за невідповідність паспорту наукової спеціальності скасували рішення про присудження ступеня кандидата наук Донник Тетяні Анатоліївні, а рішення про присудження ступеня кандидата наук Дерев'янко Інні Володимирівні скасували через плагіат.

"Дуже важливо, коли професійне співтовариство не мовчить, а називає порушення порушенням, плагіат - плагіатом, імітацію науки - імітацією. Тільки тоді, коли самі вчені стоять на стороні високих наукових стандартів, ми маємо можливість прийняти остаточне рішення. Тому ми дуже вдячні всім, хто не мовчить і не мириться з імітацією у своїй науковій дисципліні ", - зазначив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

У той же час, прийнято рішення присудити 306 наукових ступенів доктора наук, 1079 - кандидата наук, 17 - доктора філософії. Атестаційна колегія також присвоїла 194 вчених звань професора, 568 - доцента, 38 - старшого дослідника. А на додатковий розгляд направлено 2 докторські та 6 кандидатський дисертацій.

Як повідомляли "Українські Новини", у Міністерстві освіти і науки назвали головні нововведення для вузів.

Також Кабмін змінив у школах назва предмету "Захист Вітчизни" на Захист України".

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