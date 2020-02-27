підписатися на розсилку
24.25 24.64
26.35 26.89
˟
  • Новини
  • Світ
  • Америка
  • У США звільнений працівник пивоварного заводу застрелив п'ятьох і наклав на себе руки
27 лютого 2020, четвер, 08:49 4
Америка 2020-02-27T08:49:01+02:00
Українські Новини
У США звільнений працівник пивоварного заводу застрелив п'ятьох і наклав на себе руки

У США звільнений працівник пивоварного заводу застрелив п'ятьох і наклав на себе руки

Тимофей Борзенко
США, вбивство, стрілянина
Співробітники поліції США і служби з надзвичайних ситуацій працюють на місці події. Фото: Milwaukee Journal Sentinel
Співробітники поліції США і служби з надзвичайних ситуацій працюють на місці події. Фото: Milwaukee Journal Sentinel

Американець, який працював на пивоварному заводі Molson Coors в Мілуокі, застрелив п'ять колег. Після цього він звів рахунки з життям. Про це повідомив портал abcnews.go.com з посиланням на місцеву поліцію. Стрілянина сталася вдень 26 лютого, поліція пішла на штурм будівлі.

"Це найжахливіший період для співробітників підприємства. Дуже важкий день для всього міста", - сказав журналістам мер Мілуокі Том Барретт. Президент США Дональд Трамп під час прес-конференції в Білому домі висловив співчуття сім'ям загиблих. Їх тіла не опізнані.

Як повідомив на прес-конференції шеф поліції Мілуокі Альфонсо Моралес, імена того, хто стріляв і його жертв будуть названі пізніше. Людей, які отримали вогнепальні поранення на пивоварному підприємстві і вижили, немає. На даний момент слідчі планують опитати співробітників компанії, щоб скласти остаточну картину того, що сталося на території комплексу, який налічує близько двадцяти будинків.

Через масштабність події була тимчасово припинена робота найближчих до місця НП закладів, включаючи завод американського виробника мотоциклів Harley-Davidson, а також декількох початкових шкіл.

Більше новин про: США вбивство стрілянина

В Італії українка захворіла на коронавірус Covid-19, - ЗМІ
Половина з евакуйованих громадян у Нових Санжарах здорові, інших перевіряють
Новини
У США звільнений працівник пивоварного заводу застрелив п'ятьох і наклав на себе руки 08:49
Підозрюваний в корупції екс-член наглядової ради "Укрзалізниці" намагається відновитися через суд, - блогер Наумович 08:39
В Італії українка захворіла на коронавірус Covid-19, - ЗМІ 08:18
Декларації прокурорів тепер відкриті для публічного доступу 23:53
У Києві чоловік загинув під кабіною фури при спробі полагодити її 23:29
більше новин
Під час легалізації грального бізнесу без системи онлайн моніторингу введення податку GGR недоцільно,- експерти 14:19
За умови легалізації грального бізнесу фіскальну політику необхідно спростити для мінімізації корупції, - експерт 16:39
Україна програє конкуренцію в Європі за вартістю ліцензій за умови легалізації грального бізнесу, - експерти 16:48
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Зоряна Скалецька Фото: МОЗ
ВООЗ передала реагенти для коронавірусу, вистачить для перевірки 900 людей, - Скалецька 10:53 Відео
більше новин
В Київ з "коронавірусної" Італії прилетіло за день 635 громадян 14:02
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини 17:44
Тетяна Чорновіл. Фото: kievpravda.com
Відібрала в журналіста телефон: ДБР повідомило екс-депутату Ради Чорновол про підозру 10:39 Доповнено
Перший випадок захворювання на коронавірус зафіксували в Румунії 21:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok