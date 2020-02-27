У США звільнений працівник пивоварного заводу застрелив п'ятьох і наклав на себе руки

Американець, який працював на пивоварному заводі Molson Coors в Мілуокі, застрелив п'ять колег. Після цього він звів рахунки з життям. Про це повідомив портал abcnews.go.com з посиланням на місцеву поліцію. Стрілянина сталася вдень 26 лютого, поліція пішла на штурм будівлі.

"Це найжахливіший період для співробітників підприємства. Дуже важкий день для всього міста", - сказав журналістам мер Мілуокі Том Барретт. Президент США Дональд Трамп під час прес-конференції в Білому домі висловив співчуття сім'ям загиблих. Їх тіла не опізнані.

Як повідомив на прес-конференції шеф поліції Мілуокі Альфонсо Моралес, імена того, хто стріляв і його жертв будуть названі пізніше. Людей, які отримали вогнепальні поранення на пивоварному підприємстві і вижили, немає. На даний момент слідчі планують опитати співробітників компанії, щоб скласти остаточну картину того, що сталося на території комплексу, який налічує близько двадцяти будинків.

Через масштабність події була тимчасово припинена робота найближчих до місця НП закладів, включаючи завод американського виробника мотоциклів Harley-Davidson, а також декількох початкових шкіл.