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27 лютого 2020, четвер, 08:39 360
Транспорт 2020-02-27T08:55:14+02:00
Українські Новини
Підозрюваний в корупції екс-член наглядової ради "Укрзалізниці" намагається відновитися через суд, - блогер На

Підозрюваний в корупції екс-член наглядової ради "Укрзалізниці" намагається відновитися через суд, - блогер Наумович

Тетяна Зотова
Укрзалізниця, НАЗК, Корупція в
Укрзалізниця. Фото: 5.ua
Укрзалізниця. Фото: 5.ua

Колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" Олександр Бужор має намір поновитися на посаді через суд. Про це у своєму дописі в Facebook пише правозахисник Сергій Наумович.

"Олександр Бужор - функціонер і дармоїд часів Порошенка, якого НАЗК звинувачувало в приховуванні податків, намагається відновитися в наглядовій раді "Укрзалізниці" через суд. Про це свідчить анонс судового засідання, де суддею призначений В'ячеслав Валерійович Підпалий", - пише блогер.

За його словами, Бужора виключили з наглядової ради "УЗ" разом з Сергієм Михальчуком, пов'язаним зі скандальними братами Дубневичами.

"Чутки про це пішли на початку квітня 2019-го, проте звільнення відбулося 31 травня. При цьому НАЗК звинуватило Бужора в приховуванні доходів ще в 2018 році: в суд було передано 36 протоколів про приховування ним доходів", - заявив Наумович.

Він підкреслив, що НАЗК звинуватило Бужора в приховуванні доходів ще в 2018 році: в суд було передано 36 протоколів про приховування членом правління "Укрзалізниці" доходів.

"Як писали ЗМІ, Бужор хоче отримати від "УЗ" через суд 50 млн грн (!!!) за "оплату праці". Він вважає, що компанія нібито не виплатила йому премій і відпускних на зазначену суму. Але, за даними джерел в "УЗ", при звільненні Бужору виплатили 6 повних окладів. Якщо підрахувати, грунтуючись на декларації про доходи, то після звільнення екс-член правління отримав понад 2,5 млн грн.

У НАЗК повідомляли, що Бужор, отримуючи дохід за місцем здійснення трудової діяльності, зобов'язаний був подавати відповідне повідомлення про отримання авансу і другої половини заробітної плати, оскільки сума нарахованих йому коштів значно перевищувала встановлений поріг і становила від 101,74 тис грн до 337,86 тис гривень. Однак чиновник жодного разу повідомлення не подавав.

Також Сергій Наумович нагадав, що раніше Олександр Бужор був головою правління банку "Золоті ворота" і займав керівні посади в ряді інших банків ("Промінь", "Приват-Ексель", "Аваль", "Правекс-банк"). У колонці журналіста розслідувального проекту "Наші гроші" Юрія Ніколова за 2016 рік йдеться про зв'язки Бужора і орієнтовне лобіювання ним інтересів приватної фірми-підрядника.

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