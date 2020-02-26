"Там МикілаЯнич у Москві без діла": Соцмережі обговорюють можливе призначення Тігіпка на посаду прем'єра

"Все нове - це добре забуте старе! Даєш Азарова тоді вже". Соціальні мережі активно обговорюють чутки про можливе призначення олігарха та колишнього народного депутата від Партії регіонів Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра України.

"Тігіпко в прем'єри?! Як казали древні греки: Все нове - це добре забуте старе! Даєш Азарова тоді вже", - обурився на своїй сторінці у соцмережі Facebook політичний експерт Кирило Молчанов.

Схожу думку висловив політолог Євген Магда, який також запропонував повернути на пост глави Кабінету Міністрів Азарова. "Хлопці, там МикілаЯнич у Москві без діла, чого так слабенько?" - написав Магда.

Експерт та колумніст журналу "Новий час" Сергій Фурса в свою чергу зазначив, що кандидатура Тігіпка буде дуже зручною для бізнесмена Ігоря Коломойського, з яких вони були партнерами по бізнесу.

"(Сергій Тігіпко) не чужа для Ігоря Валерійовича людина. Можна сказати, взагалі свій. Тігіпко створював Приватбанк, направляв його на великий шлях. Був одним з акціонерів, поки не пішов будувати свій банк. Зрозуміла людина. І якби лише в минулому. Так що, будучи прем'єр-міністром, не образить швидше за все. Чи дозволить грати. Не буде кожного разу МВФ кликати, американцями лякати. Адже людина своя, здатна домовлятися, шлях до компромісу знайде", - іронізує Фурса.

У свою чергу редактор інтернет-видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов також нагадав, що Тігіпко працював не лише з Коломойським, але так само в різні роки співпрацював з Суркісом, Медведчуком, Пінчуком та навіть Порошенком, під час спільної роботи в уряді Азарова.

"Тігіпко свій серед своїх для усіх українських олігархів і власників найбільших телеканалів - а це для рейтингу влади в Україні має ключове значення. Тігіпко був творцем банку "Приват" спільно з Коломойським, працював з Кучмою і Пінчуком, працював з Суркісом і Медведчуком, вступив в Партію регіонів та в уряді Азарова працював (один період - разом з Порошенком). Клеймо ПР суспільство вже забуло, але у Тігіпка є проблема, яка ставить весь цей проект під питання - люстрація", - зазначив Бутусов.

За його словами, люстрацію Тігіпко може зняти через Європейський суд з прав людини й таке рішення може стати прецедентом і сприяти поверненню інших українських втікачів - колищніх чиновників.

При цьому, на думку журналістки Крістіни Бердинських, подібне призначення буде стільки для України, скільки для самого Сергія Тігіпка.

"Тігіпко, Хорошковський і т.д. - це завжди про зручний момент для них самих, з країною це ніяк не пов'язано. Це про тут й зараз ... З'явитися в потрібний час та в потрібному місці, і вчасно втекти. Треба голосувати за диктаторські закони 16 січня? Ну треба, так треба ... Потім Янукович та Азаров біжать з країни, Тігіпко залишається та веде до Ради все тих же, хто голосував за закони 16 січня, пролітає на виборах та йде в бізнес... Ну зручно ж, правда? Ніхто з них не буде рятувати рейтинг Зеленського, якщо в економіці почнуться проблеми. Це не їх проблеми, а Зеленського та країни. У Хорошковського завжди є Монако, а Тігіпко стільки раз від усього і всіх збігав, що йому взагалі не звикати", - підсумувала Бердинских.