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  • Спроба НАБУ і САП розкрутити зі справи "Роттердам+" велику корупційну історію завершилася фіаско, – Корольчук
26 лютого 2020, середа, 17:19 219
Політика 2020-02-26T18:30:03+02:00
Українські Новини
Спроба НАБУ і САП розкрутити зі справи "Роттердам+" велику корупційну історію завершилася фіаско, – Корольчук

Спроба НАБУ і САП розкрутити зі справи "Роттердам+" велику корупційну історію завершилася фіаско, – Корольчук

Анна Рудык

Справа "Роттердам+" стала для НАБУ та САП баластом і вони її затягують, щоб зберегти обличчя. Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук на своїй сторінці у Facebook, передає Обозреватель.

"Скоріше за все у САП розуміють, що справа "Роттердам+" вже стала баластом і лише створює та посилює і так негативний імідж антикорупційних органів. А тому йде пошук благородного і чистого виходу із ситуації. НАБУ і САП самі потрапили у яму, яку копали чи то для Вовка із НКРЕКП, чи то для працівників ДТЕК. Тепер у НАБУ і САП доведеться шукати пояснення на які такі "розслідування" були витрачені кошти платників податків, оскільки результату розслідування проти "Роттердаму+" немає", – написав Корольчук.

На думку експерта, правоохоронці навмисно затягують розслідування, адже не мають доказів для доведення складу злочину, і в суді ця справа розсиплеться.

"Матеріали справи вже зараз показують, що навіть для застосування заходів щодо ексчленів НКРЕП чи ДТЕК не було достатніх правових підстав. Складу злочину не доведено, а доказова база – побудована на міфах і припущеннях", – вважає Корольчук.

Він також нагадав, що голова НАБУ Артем Ситник визнав відповідність методики розрахунку вартості вугілля за формулою "Роттердам+" міжнародним ринковим умовам, а також схожість цієї формули з нещодавно запровадженою урядом формулою для розрахунку ціни на газ "Амстердам+". Що на думку Корольчука, мало поставити остаточну крапку у цій справі, з якої намагались розкрутити велику корупційну історію.

"Спроба розкрутити із "Роттердаму плюс" велику і скандальну корупційну історію завершилася фіаско. І схоже, що у САП просто іще цього не зрозуміли, а тому і далі крутять платівку із старою мелодією", – підсумував Корольчук.

Нагадаємо, раніше голова НАБУ Артем Ситник заявив, що прийнята урядом 28 січня 2020 року формула розрахунку ціни на газ з прив'язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF ("Амстердам+") є схожою з формулою визначення ціни на вугілля "Роттердам+".

Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам+") була затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Відповідно до неї вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам+" припинилась.
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