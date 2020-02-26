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26 лютого 2020, середа, 17:13 164
Економіка 2020-02-26T18:15:02+02:00
Українські Новини
В Україні створять Технологічний нафтогазовий хаб, – ЗМІ

В Україні створять Технологічний нафтогазовий хаб, – ЗМІ

Сергій Паламаренко
Ігор Щуров, ДТЕК Нафтогаз, Ukrainian Energy Forum, Технологічний нафтогазовий хаб
Ігор Щуров. Фото з відкритих джерел
Ігор Щуров. Фото з відкритих джерел

Генеральний директор компанії "ДТЕК Нафтогаз" Ігор Щурів під час конференції Ukrainian Energy Forum заявив, що в Україні створять Технологічний нафтогазовий хаб, який на системній основі зможе залучати інновації, передові технології, міжнародні стартапи та експертів світового нафтогазового ринку.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

"Сьогодні вся нафтогазова галузь України гостро потребує сучасних технологій. Нам потрібна якісна основа для підготовки до технологічних проривів як в дорозвідці та інтенсифікації діючих родовищ, так й в залученні новітніх технологій для важковидобувних запасів і розробки морського шельфу, яких в Україні в принципі немає. Саме з цією метою "ДТЕК Нафтогаз" розпочав реалізацію масштабного національного проекту - створення Технологічного нафтогазового хаба, який сформує нові тенденції розвитку галузі", - сказав Щуров.

За його словами, мета хаба - створити ефективний інструмент для залучення в Україну нових технологій і майданчик, де будуть вирішуватися складні кейси газодобувних компаній для збільшення видобутку природного газу.

Рівноправними учасниками Технологічного хаба стануть видобувні та сервісні компанії, наукові локальні та міжнародні інституції, стартапи. Як зазначив спікер, стратегічними партнерами в цьому питанні ініціатори проекту бачать уряд та освітній сектор.

"Саме це стане рушійною конкурентоздатною силою для країни та забезпечить досягнення енергетичної незалежності України", - додав Щуров.

Як раніше повідомляли ЗМІ, "ДТЕК Нафтогаз" інвестує понад 10 млрд гривень в український газовидобуток. зокрема, компанія має намір продовжувати реалізацію програми буріння глибоких свердловин.

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