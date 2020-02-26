Агію Загребельську звинуватили в спробі заморозити дорожнє будівництво, – ЗМІ

Колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (АМКУ) Агія Загребельська виступає проти нової методики проведення тендерних закупівель дорожніх будівельних робіт, оскільки представляє інтереси відомого "тендерного троля" Араїка Амірханяна.

Про це йдеться в матеріалі "Економічних новин".

Журналісти написали, що для мінімізації ризиків затягування тендерних процедур, скасування торгів через надумані скарг та інші перешкоди, "Укравтодор" розробив проект типової тендерної документації. "У ній будуть уніфіковані вимоги до підрядників, пакет документів для учасників торгів буде максимально стандартизований, не залишиться місця для "заточування" замовників (специфічних умов, які можуть виконати лише окремі "правильні" компанії)", - йдеться у матеріалі.

При цьому підвищаться вимоги до досвіду роботи, наявності техніки та кваліфікованих кадрів. І чим складніше буде категорія робіт, тим жорсткішими будуть ці умови. Поява нової методики викликало небувале опір з боку невеликих будівельних компаній, які фактично будуть відрізані від "великих" тендерів через відсутність досвіду, фінансової подушки безпеки і техніки. Очолює протест Всеукраїнська дорожня асоціація та її керівник Артем Гриненко.

Однак спостерігачі вважають, що одним з ключових натхненників протестів є не сам Гриненко, а скандальний дорожний будівельник і відомий "тендерний троль" Араік Амирханян, який стоїть за Асоціацією та якого безліч разів звинувачували у відмиванні грошей, у фінансуванні тероризму та повалення конституційного ладу та у шахрайстві. Його особисто навіть затримувала Служба безпеки України.

"Один з "секретів успіху" Амірханяна - масоване оскарження будь-яких програних торгів та "свої люди" в Антимонопольному комітеті - останній інстанції, в якій оскаржуються результати тендерів. Скарги розглядають постійні колегії, до складу яких довгий час входила держуповноважена АМКУ Агія Загребельська. Компанії Амірханяна "Полтавабудцентр" та "Міколаївбудцентр" лише за період 2018-2019 років направили до АМКУ більше 500 скарг, 80% яких були задоволені", - йдеться в статті.

За даними видання, зусиллями лише одного ПП "Полтавабудцентр" було заблоковано дорожнє будівництво на суму не менше 6 млрд гривень у Львівській, Полтавській, Херсонській, Хмельницькій, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Харківській, Кіровоградській, Сумській областях. А ТОВ "Миколаївбудцентр" в одній лише Полтавської області зуміло заблокувати 4 тендери відразу на 2,5 млрд гривень.

"Не дивно, що саме Агія Загребельська, яка сьогодні є співзасновницею організації "Ліга антітраста", однією з перших підтримала побоювання Артема Гриненка, назвавши оновлену методику "Укравтодору" картелізацією. На її думку, на ринку залишиться лише 5 великих компаній, майже сотня інших будуть змушені його залишити", - йдеться в матеріалі.

При цьому журналісти вказали на маніпулятивний характер такого твердження. "По-перше, жорсткість умов стосується лише тендерів на національні "складні" траси. 22 млрд гривень, які місцеві бюджети виділять на будівництво і ремонт регіональних доріг - ніхто не відміняв, там можна працювати та набиратися досвіду. Тобто без шматка хліба ніхто не залишиться. По-друге, лідерів ринку, які здатні реалізувати масштабні проекти та мінімізувати ризики гарантованих випадків - набагато більше, ніж п'ять. Серед них зокрема й невеликі компанії, які просто об'єднали досвід, людські ресурси та техніку", - підсумувало видання.