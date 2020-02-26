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26 лютого 2020, середа, 15:05 136
Суспільство 2020-02-26T15:06:17+02:00
Українські Новини
Марія Матіос отримала книжковий "Оскар" за "Букову землю"

Марія Матіос отримала книжковий "Оскар" за "Букову землю"

Сергій Паламаренко
Марія Матіос, Книжка року-2019, Букова земля
Марія Матіос на врученні книжкового
Марія Матіос на врученні книжкового "Оскара" під час церемонії "Книжка року-2019". Фото: Facebook

Переможцем 21-го всеукраїнського рейтингу "Книжка року" у номінації "Сучасна українська проза" стала українська письменниця Марія Матіос із її останнім романом "Букова земля". Книга обсягом 928 сторінок вперше була випущена у вересні 2019 року видавництвом "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" і за 5 місяців витримала вже 3 наклади.

Про це повідомило видавництво на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.


Як розповіла Матіос, "Букова земля" – це квінтесенція її 35-річної творчої діяльності. Над цим твором письменниця працювала 9 років.

За словами видавця Івана Малковича, "Букова земля" – роман-панорама, що охоплює життя 5 буковинських сімей протягом 225 років, з кінця 18 століття до 2014 року. Її герої мають зовсім різний статус – від землеробів до міністрів. Широкою є й географія подій – від маленького хутору Сірук на Буковині та Станиці Луганської на Донбасі до світових столиць – Відня, Будапешта, Варшави та Москви.

Книжковий "Оскар" за "Букову землю" – вже 3-я перемога Марії Матіос у рейтингу "Книжка року". У 2005 році письменниця здобула 1-е місце за повість "Солодка Даруся", а в 2008 році – за сімейну сагу в новелах "Майже ніколи не навпаки".

"Книжка року" – всеукраїнський рейтинг книг, який відбувається щорічно з 2000 року. Переможців у 14 номінаціях визначають експерти.

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